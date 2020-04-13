Corona virüsü yenen acil doktoru görevine alkışlarla döndü

Sivas'ta özel bir hastanenin acil servisinde görev yapan Dr. Uğur Corut'a, yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtilerini göstermesi üzerine 25 gün önce test yapılmış, sonuçları pozitif çıkan doktor, görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmıştı.



Hastanedeki tedavisini tamamlayıp evindeki 14 günlük karantina sürecini de atlarak sağlığına kavuşan Corut, meslektaşlarının alkışlarıyla yeniden görevine başladı.



Acil servis önünde gazetecilere açıklama yapan Corut, 19 Mart Perşembe günü işten eve döndüğünde rahatsızlandığını belirtti.

Gece üşüme, titreme ve ateşinin olması üzerine görev yaptığı hastaneye gittiğini anlatan Corut, "Burada tahlil yaptırdık, tahlil sonucum pozitif çıktı. Hastaneye yatışım yapıldı. Burada tedaviye başlandı. Hastalığım sırasında koku kaybı yaşadım. Daha sonra bu tekrar geri geldi" dedi.



Vakaların Türkiye'de görülmesi üzerine daha temkinli davrandıklarını dile getiren Corut, şöyle devam etti:



"Bütün ekipmanları kullanmamıza, kendimizi korumamıza rağmen hastalığın yayılımı çok hızlı olduğu için virüs bulaştı. Hastalığa yakalanmam beni şaşırtmadı. Sonuçta acil serviste çalıştığımız için risk altındayız. Moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da moralinizi yüksek tutmanız gerekiyor."

"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"



Corut, sağlık çalışanları olarak hep birlikte bu hastalıkla savaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu hastalık bitene kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Hastalık sürecini atlattım. Göreve başladım. Kendimi gayeti iyi hissediyorum. Bu hastalıkla savaşmaya devam edeceğiz. Bu hastalığı yeneceğiz. İnşallah ilerleyen süreçte daha iyi sonuçlar alacağız. Sonuçta hekimler sizler için buradayız. Asla pes etmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz."



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Güler de "Doktorumuzda hastalık çıktıktan sonra servise yatırdık ve tedavisinin ardından taburcu ettik" dedi.



Hastanenin genel müdürü Şerafettin Demiray ise "Doktorumuzda test sonucu pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada çok olumsuz paylaşımlar yapıldı. Bu hem bizi hem de hocamızın ailesini çok üzdü. Bunlar doğru değil" ifadelerini kullandı.



Corut, daha sonra acil servise geçerek hasta kabulüne başladı.