Corona virüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastasını da kurtardı

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde Uzman Doktor olarak çalışan Ali Abdülrezzak, geçen ay çalışırken corona virüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavi altına alınan Abdülrezzak, 14 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Tekrar göreve başlayan Abdülrezzak, immün plazma bağışçısı oldu. Ali Abdülrezzak, kendisiyle kan grubu uyuşan kendi hastası polis memuru Mehmet Ali Geçgil için bağışta bulundu. Geçgil'e geçen 15 Nisan'da plazma nakli yapıldı. Plazma tedavisi olumlu sonuç veren Geçgil, 19 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Geçgil'in son yapılan corona virüs testi de negatif çıktı.



"GÖREVE BAŞLADIĞIMDA KAPTIM"



Salgının başında hastalığa yakalanan ve tedaviyle sağlığına kavuşan Dr. Abdülrezzak, plazma bağışıyla hayatını kurtardığı hastası Geçgil'in tedavisini serviste sürdürüyor. Hastası ile yakından ilgilenen Dr. Abdülrezzak, "Göreve başladığımda hastalığı kapmış oldum. Kaptıktan sonra farkına varmadan hafif bir gribal enfeksiyon şeklinde geçirdim. Daha sonra corona virüse karşı bağışıklık çıktım. Hastamla da kan grubum uymaktaydı. Neden kanımı vermeyim diye düşündüm. Hematoloji bölümü ile görüştük. Onlar da benden plazma aldılar. Plazmayı verdikten sonra hastamız hızlı bir şekilde toparladı. Değerlerimiz böylece geriledi. Şuan çok şükür çok kötü bir durumdan servise çıkacak ve birkaç güne taburcu olacak seviyeye geldi. İmmün plazma verdiğim hastanın doktoru olmak ve onu iyileştirmek beni çok mutlu etti. İnşallah taburcu ettikten sonra da ilişkimizi koparmayacağız" dedi.

"BİZİM VİRÜSLE SAVAŞMAMIZ GEREKİYORDU"



Hastalığı geçirenlerin plazma bağışında bulunmalarını öneren Abdülrezzak "Gerçekten bir hayata dokunmuş oluyorsunuz. Bu da insana çok mutluluk veriyor. Ben açıkçası corona virüs çıktığından beri bir hekim olarak şöyle düşünüyordum; bu görev bizim. Nasıl memleket sıkıntıya girdiği zaman askerimiz memleketi korumaya gidiyor, bizim de bu virüsle savaşmamız gerekiyordu. O nedenle hasta olduğumda menfi bir şey düşünmedim. Rabbimin de yardımıyla bu süreyi kısa sürede atlattım. Hastamızın durumunun çok ağır olması neticesinde böyle bir faydamın da olabileceği enfeksiyon tarafından konuşuluyordu. Bizim plazma bölümümüz de açılınca keyifle verdim. Sonucu görünce daha mutlu olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



"DOKTORUM SAYESİNDE HASTALIĞI YENDİM"



Hastanede tedavisi süren polis memuru Mehmet Ali Geçgil ise, "Virüsü kapıp hastaneye ilk geldiğimde hocam bana çok moral verdi. Hastaneye ilk geldiğimde ölebilirmişim. Doktorum, kan grubumuzun da uyuşması sonucu bana kan verdi. Doktorumdan bana 3 ünite plazma verdiler. Sonra ilaçlar kullandım. Doktorumun sayesinde hastalığı yendim. Burada moral ve motivasyon çok önemli. Hastaneden sağ salim çıkıp çocuklarıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.