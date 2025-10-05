Coronavirüs-kanser ilişkisi: Covid-19'u ağır geçirenlerde nüks riski arttı

Kanser rsikini artıran başlıca nedenler arasında genetik faktörler, sigara ve kötü beslenme yer alırken dünyadaki tüm kanserlerin yüzde 19'ünün bir enfeksiyonla ilişkili olduğu belirlendi.



Yeni bir çalışmaya göre, daha önce kanser atlatıp coronavirüs ve gribi ağır geçiren kişilerde kanserin nüksetme riski artıyor.



"SADECE BULUNDUĞU BÖLGEYİ HASARLANDIRMIYOR"



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol, coronavirüs ve grip gibi virüslerin sadece bulunduğu bölgeyi hasarlandırmadığının altını çizdi.



Şenol, "Biz doku hasarını görüyoruz ama bağışıklık sistemini yardıma çağırmak için büyük bir kıyamet koparıyor. Fark etmeseniz de başka doku ve organlarda pek çok etki yapabiliyor." dedi.



ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ



HPV ve hepatitin neden olduğu enfeksiyonlarla ilişkili kanserlere aşıyla önlem almak mümkün.



Tüm kanserlerde olduğu gibi bu türlerde de bulguları erken tespit etmek ve hızla tedaviye başlamak başarı oranını artırıyor.