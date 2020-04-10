Corono virüs tedavisine alınan hastanın oğulları hemşireyi darp etti

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam özel bir hastanede tedavi altına alınan corona virüs hastasının oğulları A.A. ve İ.A, hemşire T.T.'yi ve olaya müdahale etmeye çalışan hastane güvenlik görevlisi Z.E'yi darp ederek görevlerini yapmasına engel oldu.



Gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve İ.A, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kişinin yerine getirdiği sağlık ve kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ile "birden fazla kişiyle görev yaptırmama için direnme" suçlamasıyla Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



İki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.