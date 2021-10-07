Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi

İngiltere'de Covid-19 vakaları üzerinde yeni bir araştırma yapıldı. Buna göre virüsü geçiren bazı hastalarda beyin küçülmesine rastlandı.

"ALZHEİMER ARTIŞLARINA NEDEN OLABİLİR"



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı Savaşçı, "Biz kalp tutulumunu, akciğer tutulumunu, erkeklerde kısırlık yaptığını ve nörolojik etkilerini hem konuşmuştuk. Beyinde 'gri cevher' dediğimiz 'hipotalamus' dediğimiz yer önemli bir merkezi içine alan bir bölge. 45 milyonluk İngiltere'de yapılan veri tabanı taramalarında özellikle emar bulgularında Covid-19 geçiren hastaların beyinlerinde 'gri cevher'de bir küçülme ve hücre ölümü tespit etmişler. Bu açıkçası ileride hem MS hem Alzheimer artışlarına neden olabilecek bir gelişme" dedi.



"AŞI YAPTIRDIKTAN SONRA HER ŞEY BİTMİŞ GİBİ DÜŞÜNMEYİN"



Doç. Dr. Savaşçı, Covid-19'a karşı aşı olunması ve kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Ben de 3 doz Biontech aşılıyım ama yine de maskemi 2 kat takıyorum. El hijyenine ve mesafeme dikkat ediyorum. Dolayısıyla insanlar aşı yaptırdıktan sonra her şey bitmiş gibi düşünmesinler. 4 doz aşı yaptırıp klinikte takip ettiğimiz hastalarımız oluyor. Tabii ki aşı yaptırmanın büyük bir avantajı var. Bu hastalarımız yüzde 90'ın üzerinde yoğun bakıma girmiyorlar. Dolayısıyla aşı buradaki en önemli silahımız oluyor"

MR çekilen bazı vakalarda nörolojik utuluma rastladıklarını dile getiren Savaşçı, "Ancak hem MR cihazının dezenfeksiyonu ve bulaş riski açısından ne yazık ki ülkemizde çok geniş tabanlı bir çalışma boyutunda şu ana kadar yapılmadığını biliyorum. Yürütülen çalışmalar mutlaka vardır ve bunların sonuçları açıklanır" diye konuştu.



"ANKARA'DA 28 TANE GEBE HASTAMIZI KAYBETTİK"



Doç. Dr. Savaşçı, çocuklar, gençler ve gebelerde hastaneye yatışların arttığına dikkat çekerek, "Ankara'da önceki haftalarda 28 tane ne yazık ki gebe hastamızı kaybettik. Bizim hastanemizde de son dönemde özellikle çocuklar, gençler ve gebeler çok sık yatıyor. Biz gebelere aslında 12'nci haftadan sonra mutlaka aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Şu anda biraz daha karşı mutasyonlara karşı koruyucu Biontech aşısını öncelikle öneriyorum şahsen çünkü gebeler zaten bağışıklık sistemi baskılı bir toplumdur; aynı yaşlılar ve ilaç kullanan hematoloji, onkoloji, romatoloji hastaları gibi. En büyük sorumluluk burada anneye düşüyor. Mutlaka aşılarını yaptırmalar gerekiyor" dedi.

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