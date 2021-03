Covid-19: Geçtiğimiz hafta her dört ölümden biri Brezilya’da

Geçtiğimiz günlerde ülkede görülen varyantlar ve sağlık sisteminin çökmesiyle dünya gündeminde en tepeye çıkan Brezilya, Covid-19 uçurumuyla karşı karşıya kaldı.



Ülkedeki uzmanlar, dünyadaki en yüksek günlük ölümlerin Brezilya’da görüldüğünün altını çizerken Covid-19 krizinin daha da kötüye gideceği konusunda uyarılarda bulundular.



Worldometers'a göre Brezilya, Cumartesi günü 3 bin 368 yeni Covid-19 bağlantılı ölüm bildirirken Associated Press'in bildirdiğine göre, ülkede şu anda dünyadaki diğer herhangi bir ülkeden çok daha fazla günlük Covid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi.



Ülkede Our World In Data'ya göre, bir haftalık Covid-19 kaynaklı ölümlerin ortalamasının 2 bin 542’ye ulaştığı bildirilirken bu miktar dünyadaki toplam corona virüs ölümlerinin dörtte birinden fazlasına (yüzde 26) tekabül ediyor.



CENAZE İŞLEMLERİ YETİŞMİYOR



CNN ise ülkenin en büyük ülkesi olan Sao Paulo’da mezarlıklarda birkaç dakikada bir cenaze işlemi gerçekleştiğini belirtirken bölgede cenaze işlemlerinin yetişmediği ve talebin normal düzeyden üç katından fazla arttığını bildirdi.



Durumun gittikçe kötüye gittiğini belirten sağlık yetkililerinden Nörobiyoloji profesörü Miguel Nicolelis, AP ile yaptığı röportajda, "Halk sağlığı sistemi, verimli aşılama kampanyaları ve dünyada rakipsiz sağlık çalışanları olan bir ülke için hayal bile edemeyeceğimiz seviyeleri aştık” derken, “Bir sonraki aşama sağlık sisteminin çökmesidir" şeklinde konuştu.



GÜNDE 4 BİN CAN KAYBI BEKLENİYOR



AP, Brezilya’da sağlık sisteminin her geçen gün daha kötüye gittiğini manşetlerine taşırken haber ajansı, yoğun bakım ünitelerinin neredeyse tamamının dolmak üzere olduğunu yada tamamen dolu olduğunu söyledi.

Sao Paulo'daki bir hastanede süpervizör olan Dr. Jose Antonio Curiati, günlük ölümlerin yakında 4 bine ulaşabileceğini söylerken, "Günde dört bin ölüm hemen köşede görünüyor" dedi.



Ülkede geçtiğimiz haftalarda bulaşıcı bir Covid-19 varyantı çok etkili olmuş, vaka ve can kaybı sayılarının aniden artmasına neden olkmuştu.



Brezilya dünyada Covid-19’dan en fazla etkilenen 2’nci ülke olurken 300 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.