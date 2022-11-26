Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinde astım krizi ayrıntısı: İki katına çıkıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada corona virüsle ilgili dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

Queen Mary Üniversitesi'nde 2 bin 312 astım hastasının verileri incelendi ve sosyal etkinlikler, maske kullanımı ve astım belirtilerine dair verileri topladı.

İKİ KAT ARTTI

Araştırmada, İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmeye başlamasıyla Mart 2021'de yüzde 1,7 olan astım krizi geçirme oranının, Ocak 2022'de iki kattan fazla artarak 3,7'ye çıktığı görüldü.



Queen Mary Üniversitesi'nde Solunum Enfeksiyonu ve Bağışıklık Profesörü Adrian Martineau, çalışmanın Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından astım krizi görülme oranının yükseldiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Martineau, salgın döneminde uygulanan maske ve mesafe gibi bazı tedbirlerin solunum kaynaklı bazı rahatsızlıkların ilerlemesine engel olabileceğini kaydetti.

HIRILTI VE ÖKSÜRÜK DE ASTIM BELİRTİSİ

Dünyada en az 300 milyon, İngiltere'de ise 5 milyondan fazla astım hasta bulunduğu belirtiliyor.

Nefes darlığı ve göğüste sıkışmanın yanı sıra hırıltı ve öksürüğün astım belirtileri olduğu ifade ediliyor.