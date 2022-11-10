Covid-19 ölümlerinde yüzde 90 düşüş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde Covid-19 salgınına bağlı can kayıplarında şubat ayına oranla yaklaşık yüzde 90 düşüş yaşandığını ancak varyantların artması nedeniyle salgına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.



Ghebreyesus, DSÖ Genel Merkezi'nde düzenlediği çevrim içi basın toplantısında Covid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle şubatta 75 bin ölüm rapor edildiğini anımsatan Ghebreyesus, bu rakamın geçen hafta yaklaşık yüzde 90 azalarak 9 bin 400'e gerilediğini bildirdi.



Ghebreyesus, "Uzun bir yol kat ettik ve bu kesinlikle iyimserlik için bir neden. Ancak tüm hükümetleri, toplulukları ve bireyleri ihtiyatlı olmaya çağırmaya devam ediyoruz." dedi.



DSÖ Direktörü, Covid-19'un önlenebilir ve tedavisinin mümkün olmasına rağmen haftalık ortalama 10 bin kişinin salgında hayatını kaybetmesinin çok yüksek bir rakam olduğuna vurgu yaptı.



Gelişmiş ve geri kalmış ülkeler arasında aşı olanların oranındaki farkın hala yüksek olduğunu ifade eden Ghebreyesus, Covid-19'un yeni varyantlarının hızla çoğalmaya devam ettiğini kaydetti.

