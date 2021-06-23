Covid-19 takibinde D-dimer testi neden önemli? (D-dimer testi nedir?)

Covid-19 sebebiyle adını son zamanlarda sık sık duymaya başladığımız D-dimer testi, damar içi pıhtılaşmayı gösteren ve corona virüs hastalarının takibinde büyük önem taşıyan bir gösterge. Covid-19 teşhisi konan hastalara D-dimer testi yapılması bu hastaların hastalığı ne düzeyde geçireceğinin ön görülmesi açısından önem taşıyor.

23.06.2021 - 12:38

Covid-19 takibinde D-dimer testi neden önemli? (D-dimer testi nedir?)

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D-dimer seviyeleri, Covid-19 hastalığın nasıl seyredeceğini gösteren iyi bir belirteç olarak kabul ediliyor ve Covid-19 için hastaneye yatırılan hastalarda bu değer mutlaka göz önünde bulunduruluyor.

Yapılan araştırmalara göre, Covid-19 hastalarında, vücut enfekte olduktan sonra hem hücre içinde çoğalan virüs hem de vücudun bu virüse verdiği aşırı tepki nedeniyle damar iç yapısı bozulabiliyor ve bu durum damar içi pıhtılaşmalara neden olabiliyor. 

D-dimer değeri damar içi pıhtılaşma durumuyla ilgili bir gösterge olduğu için, bu değerin kontrolü önem taşıyor.

Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların büyük çoğunluğunda mevcut olan, hipertansiyon, kalp yetersizliği, şeker hastalığı, obezite gibi ek hastalıklar ve bu hastaların enfeksiyon nedeniyle hareketsiz kalması, pıhtı oluşumunu kolaylaştırıyor.

Bu nedenle Covid-19 teşhisi konan hastalara D-dimer testi yapılması bu hastaların hastalığı ne düzeyde geçireceğinin ön görülmesi açısından önem taşıyor. 

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