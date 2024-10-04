Covid-19 vakaları artışta mı? Bakan Memişoğlu’ndan açıklama
Covid-19 vakaları artışta mı? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mevsimsel şartlara bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve bulaşıcı hastalıklarda artış olduğunu söyledi. Bakan Memişoğlu, anormal bir artış olmadığını belirterek, yurt genelindeki verilerin anlık olarak yakından takip edildiğini ifade etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son dönemde coronavirus vakalarında artış yaşandığına ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.
Adana’da konuşan Bakan Memişoğlu, “Bulaşıcı hastalıklar hava şartlarına bağlı olarak artıyor, anormal artış yok.” dedi.
Üst solunum yolu enfeksiyonları ile bulaşıcı hastalıkların mevsimsel şartlara bağlı olarak artış gösterdiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, “Biz Türkiye sağlık sisteminde anlık veri takiplerimizle ve her olayı, her hastalığı uygulamalarımızla kontrol ederek yönetiyoruz.” ifadelerini kullandı.
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