Covid-19 vakaları artışta mı? Bakan Memişoğlu’ndan açıklama

Üst solunum yolu enfeksiyonları ile bulaşıcı hastalıkların mevsimsel şartlara bağlı olarak artış gösterdiğini ifade eden Bakan Memişoğlu, “Biz Türkiye sağlık sisteminde anlık veri takiplerimizle ve her olayı, her hastalığı uygulamalarımızla kontrol ederek yönetiyoruz.” ifadelerini kullandı.