"Covid-19'a yakalananlarda epilepsi nöbeti görülüyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş, corona virüs ilk etapta enfeksiyon özellikleri ile ön plandayken zaman geçtikçe nörolojik bulguların önemli oranda görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Karadaş, bunlar kendi aralarında sınıflandırıldığında corona virüsün gidişinin kötü olmasıyla da nörolojik bulguların belirgin şekilde ortaya çıktığını kaydetti.

Prof. Dr. Karadaş, "Bu nörolojik bulgular, baş ağrısından bilinç bozukluğuna kadar geniş yelpaze ile karşımıza çıkıyor. Bu bilinç bozukluklarının içinde bir de epilepsi yani sara nöbetleri var. Corona virüs ile ilişkili olarak bunlar iki gruba ayrılır. Normalde bir epilepsi hastası corona virüse yakalanmıştır, bu durumda ne olabilir veya hiç epilepsi hastası değildir ama corona virüse yakalanmıştır bilinç bozukluğu olmuştur. Burada hepimizin kafasındaki soru işareti, 'bu bilinç bozukluğu, bilinçteki bulanıklık, zihinsel fonksiyonlardaki bozukluklar acaba bir sara nöbeti mi' diye bizi düşündürüyor" dedi.



"COVİD-19 HASTALARINDA EPİLEPSİ NÖBETLERİ GÖRDÜK"



Prof. Dr. Karadaş, nörolojik tetkiklerle bu nöbetlerin tespit edilebileceğini kaydederek, "Bu tetkikleri yaptığımızda bazı hastalarda nöbetleri gördük. Sonuçta bir pandemi olduğu için 'daha mı yüksek epilepsi nöbeti oluşturur' diye baktığımızda, bu kadar yüksek görmedik. Ama olan hastalar arasında bunları tespit etmek çok önemli. Özellikle yoğun bakım hastaları arasında sürekli sara nöbeti geçiren hastalar vardı, bunların tespiti çok kıymetli. Bunları tespit ettikten sonra hızlı müdahale için bu nöbetleri durdurup, yaşamı tehdit ettiği için bu kişinin de hayatını kurtarmış oluyoruz. Corona virüse ile ilgili epilepsi nöbetleri görülmekte uyanık olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"HIZLI MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINMALI"



Epilepsi hastası olanlar için ise durumun farklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karadaş, "Epilepsi nöbetleri sınırlı şekilde nöbetler olabilir, kişi sizin karşınıza geldiğinde sorunuza cevap veremeyebilir, yutkunma, yalanma, anlamsız hareketler, üstünü düzeltme gibi durumlardan daha büyük nöbetler diye nitelendirdiğimiz kasılma ile yere düşülen nöbetler ile karşımıza çıkabilir. Hem epilepsi hastası olsun hem de epilepsi hastası olmadan corona virüse yakalanan hastaların eğer bilinç bulanıklığı varsa, zihinsel fonksiyonlarında bazı değişiklikler varsa her zaman epilepsi nöbeti de olabileceği akılda tutulmalı. Kafamızda soru işareti varsa mutlaka tetkik yaparak netleştirip, takip edilip, hızlı bir müdahale ile bunların kontrol altına alınması önemli" ifadesini kullandı.



"EPİLEPSİ HASTALARINDA CİDDİ NÖBET ARTIŞI GÖRMEDİK"



Prof. Dr. Karadaş, epilepsi hastalarını yıllardır incelediklerini belirterek, "Bu dönemde de bizim takibimizde olan epilepsi hastalarından bazıları corona virüse geçirdi. Onlarda yaptığımız gözlemler ve incelemeler sonucu aslında corona virüse ile ilişkili olarak ciddi bir nöbet artışı görmedik. Yine de bazı hastalarda corona virüse ile hafif nöbet artışı olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde bu hastalar corona virüse ile tedaviyi hızlıca almalı. Corona virüs için verdiğimiz bazı ilaçlar, destekleyici tedaviler var. Bunlarla ilaç etkileşimine girmeyecek ilaçları öncelikli kullanmayı tavsiye ediyoruz, nöbetler olmadan veya olduysa da bunları daha kolay kontrol altına alıp hastayı düzeltelim diye" dedi.



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