Covid-19’dan korunmak için sifonu çekmeden önce klozet kapağını kapatın

Çin’de yer alan Yangzhou Üniversitesi’nden araştırmacılar corona virüsün tuvaletler aracıyla nasıl yayıldığını modelledi. Yapılan çalışmada, sifonun çekilmesinin ardından virüs dolu parçacıkların bir buçuk metreye kadar yayılabildiği ortaya konuldu.



Uzmanlar daha önce yaptıkları çalışmada, corona virüsün insan sindirim sisteminde çoğalabileceğini ortaya koymuş ve kanalizasyonda incelenen dışkılarda virüse rastlamıştı. Bu nedenle tuvaletlerin virüs iletiminde önemli bir faktör olduğu düşünülüyor.



ŞİFON ÇEKİLMEDEN ÖNCE KAPAK KAPATILMALI

Araştırmacılardan Ji-Xiang Wang, "Kalabalık ailelerin kullandığı ya da umumi olanlar gibi sık kullanılan tuvaletlerin Covid-19’un yayılma hızını artıracağı ön görülebilir dedi.



Çalışma yazarları, klozet kapaklarının ve diğer temas alanlarını sık sık temizlenmesi gerektiğini ve sifonu çekmeden önce kapağın kapatılması gerektiğini aktardı. Uzmanlar fekal ve oral yoldan corona virüs dışında da birçok hastalık bulaşabileceğini konusunda uyardı.



Nisan ayında ABD’li araştırmacılar da benzer bir endişeyi dile getirmişti. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Carmen McDermott, “Covid-19’un 3 saat boyunca aerosollerde yaşayabileceğini gösteren deneysel veriler, tuvaletlerdeki virüs iletimi ilgili endişeleri artırmalı ve bu konuda daha fazla araştırma yapılmasını sağlamalıdır. Covid-19 nedeniyle sindirim sisteminde sorun yaşayanlar hastalığı fekal yollardan kapmış olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

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