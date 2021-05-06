Covid-19’un yeni belirtisi tırnaklar mı? Ünlü İngiliz profesör açıkladı

2019'un son günlerinden bu yana dünyadaki en önemli konu olan Covid-19 ile ilgili birçok araştırma devam ediyor.

İngiltere'de yapılan bir yeni bir araştırmaya göre, tırnaklarda ortaya çıkan bir iz kişinin daha önce Covid-19 geçirdiğine işaret edebileceği belirtildi.

İngiliz Profesör Tim Spector tarafından yapılan açıklamada, tırnakların kişilerin Covid-19 olup olmadığını ya da daha önce geçirip geçirmediğini gösterebileceğini söyledi.

TIRNAKLAR COVİD GEÇİRİP GEÇİRMEDİĞİNİZE İŞARET EDİYOR

Covid-19 geçiren kişilerin tırnaklarında izler olduğunu belirten Spector, tırnaklarda oluşan çizgilerin kişinin Covid geçirip geçirmediğine işaret ettiğini bildirdi.

Zoe Covid Semptom Çalışması uygulamasının baş araştırmacısı Profesör Tim Spector, "Covid tırnaklarında net ve belirgin çizgiler meydana gelir” ifadelerini kullanırken ‘Beau çizgileri’ olarak adlandırılan tırnaktaki yatay girintiler olarak görünen bu çizgilerin yaralanma veya hastalık nedeniyle tırnak büyümesindeki duraklamaya tepki olarak ortaya çıktığı bildirildi.

Independent’ta yer alan haberde araştırmanın daha da büyütülebileceği belirtilirken Beau çizgilerinin kızamık ya da kabakulak hastalıklarından sonra da gelişebildiğinin altı çizildi.