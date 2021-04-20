Covid’in en kötü haftası: Dünyada haftalık en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Geçtiğimiz hafta Covid-19 pandemisinin hayatımıza girdiği günden bu yana en kötü hafta olduğu açıklandı.



Bloomberg’in Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere dayandırdığı haberine göre, geçtiğimiz hafta dünya genelinde 5,2 milyon yeni Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı.



Bu sayının pandeminin başladığı günden bu yana kaydedilen en yüksek haftalık vaka sayısı olduğu bildirilirken buna Hindistan ve Brezilya'daki Covid-19 varyantlarının etkili olduğu bildirildi.



SON 3 AYDA 1 MİLYON CAN KAYBI



Bir önceki haftalık Covid-19 vaka sayısı zirvesinin Aralık ayı ortasında görüldüğü bildirilen haberde, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 1 ayda 1 milyon kişi arttığının altı çizildi.



Haberde aşı dağıtımındaki adaletsizlikten söz edilirken aşıların yüzde 40’ının dünya nüfusunun yüzde 11'ine sahip 27 ülkeye gittiğinin altı çizilirken vakalardaki artışın zengin ve fakir ülkeler arasındaki aşı adaletsizliği sebebiyle kaynaklandığı belirtildi.



DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ: PATENTLERDEN FERAGAT EDİN



Afrika kıtasının dünyadaki aşı üretiminin sadece yüzde 2’sine sahip olduğu hatırlatılırken Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şirketleri aşının formülüne ilişkin patentlerden feragat etmeye çağırırken, bu durumun küresel üreticilerin aşıları çok daha hızlı üretmesine olanak tanıyacağını belirtti.



Geçtiğimiz hafta Nobel ödüllü eski devlet yöneticileri de ABD Başkanı Joe Biden’ı aşı patentlerini askıya almaya çağırmış, aşı üretimini hızlandırmak amacıyla bunun hayati önemi olduğunu belirtmişti.



Bu çağrıların ardından başta Pfizer ve Johnson & Johnson olmak üzere büyük ilaç şirketleri, Başkan Joe Biden'dan fikri mülkiyet hakları temelinde patentleri korumasını istemişti.