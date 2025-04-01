CPR nedir? CPR açılımı nedir?

Kalp masajı, resusitasyon, kardiyopulmoner resusitasyon, kalp-akciğer canlandırması veya kısa adıyla CPR (Cardiopulmonary resuscitation), kalbi duran bir kişide kan dolaşımını ve solunum sistemini tekrar çalışır hâle getirmek amacıyla uygulanan acil yöntemler bütünüdür. Yöntemin bir ilk yardım yöntemi olması sebebiyle öncelikli amaç, hastaya yeterli sağlık hizmeti ulaşıncaya kadar ya da nefes ve nabız geri gelene kadar, kişinin dolaşım ve solunumunun devam ettirilmesi, dolayısıyla organların oksijensiz kalmasının geciktirilmesidir.



CPR yöntemleri uygulayan kişinin niteliklerine göre ikiye ayrılır:



Temel Yaşam Desteği (BLS, Basic Life Support),



İleri Kardiyak Yaşam Desteği (ACLS, Advanced Cardiac Life Support)



Yöntemde, kurtarıcı veya kurtarıcılar, elleriyle hastanın kalbi, ağızlarıyla da akciğeri görevini görürler.



CPR NE ZAMAN YAPILIR?



CPR, aşağıdaki durumlarda uygulanmalıdır:



Kişi bilincini kaybetmiş ve nefes almıyorsa.



Kalp atışı hissedilmiyorsa.



Ani kalp durması gerçekleşmişse (örneğin, boğulma, elektrik çarpması veya kalp krizi sonucu).



CPR uygulamak, hayati bir beceridir ve düzenli olarak eğitim almak önemlidir. CPR eğitimi alarak acil durumlarda birinin hayatını kurtarma şansınızı artırabilirsiniz.

