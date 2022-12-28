Çürük diş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Diş çürüğü ağrısı evde tedavi edilir mi?

ÇÜRÜK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?



Dişiniz çürük sebebiyle ağrıyorsa çürüğün mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ağrıyı hafifletmek için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir, ancak diş tedavi edilmezse bu ağrılar ilaç almayı bıraktığınızda tekrar başlar.

Tedavi için lokal anestezi altında (dişin uyuşturulması) çürüğün tamamen temizlenmesinin ardından oluşan boşluğu kapatmak için doku dostu dolgu malzemeleriyle yapılması gerekir. Ancak bazen çürük dişin öz kısmına yani pulpasına kadar ilerlemiş olabilir. Bu durumda yapılacak işlem kanal tedavisidir.

DİŞ ÇÜRÜĞÜ HANGİ AŞAMADA TEDAVİ EDİLİR?



Tüm bu süreçte çürük hangi aşamada fark edilirse edilsin tedavi şansı vardır. Buna rağmen bu süreç geçiştirilir ve diş tedavi edilmez ise sonraki süreçte kronikleşen diş apsesi tedavi edilemez bir duruma gelecek ve dişin kaybı sürecine doğru evrilecektir.



Ayrıntılı olarak diş çürüğü sürecini anlatmış olmamamızdaki temel sebep diş ağrısının geçiştirilmesinin daha büyük sorunlara yol açtığının net olarak anlaşılmasını sağlamaktır. Basit bir diş dolgusu ile tedavi edilebilecek bir çürük ihmal neticesinde diş kaybına kadar gitmektedir. Unutulmamalıdır ki teknoloji ne kadar gelişmiş ve ne kadar mükemmel tedaviler uyguluyor olursak olalım hiç bir yapay diş kendi dişimizin yerini tutmayacaktır. Bu sebeple önceliğimiz doğal dişlerimizi korumak olmalıdır.

ÇÜRÜK DİŞ AĞRISINA EVDE NE İYİ GELİR? EVDE DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Soğuk Kompres

Apseli dişlerde ağrının bulunduğu yere doğru soğuk kompres uygulamaktır. Bu durum diş ağrısını durdurabilir veya bir süreliğine uyuşma sağlayabilir.

Ağrının veya şişliğin yoğunlaştığı tarafa cilde zarar vermemesi adına bir bez parçasına sarılmış buz torbası kompresi uygulanır. Ciltte buz yanığı oluşmasına sebep olmamak için sürekli tutulmamalı, birkaç dakika uygulandıktan sonra biraz dinlenip tekrar edilmeli. Bu yöntem sayesinde apse ağrısında kısa süreli bir rahatlama sağlanabilmektedir.



Tuzlu Suyla Gargara

Ilık suyla tuzun karıştırılmasıyla elde edilen tuzlu su ile ağız çalkalanır. Tuzlu su ile gargara yapmak diş çürüğünden ziyade diş eti iltihapları veya ağız içi yaralarından kaynaklı ağrılara iyi gelmektedir.



Karanfil Yağı

İnsanlık tarihi boyunca diş ağrısı tedavilerinde karanfil veya karanfil yağı sıklıkla kullanıldı. Bu tedavi yöntemi dişteki iltihabı azaltabilir, ayrıca diş ağrısını uyuşturabilme etkisine de sahiptir. Diş ağrısını tedavi etmek için;



- Karanfil çürük dişin olduğu bölgeye koyulur.

- Bir süre bekletilir.

- Karanfil yağı kullanılacak ise az miktarda yağ temiz bir pamuk üzerine dökülür.

- Son olarak çürük dişin üzerine konularak ağrının hafiflemesi sağlanır.

Ağrıyan dişler için sadece diş hekiminin muayene sonucu reçete ettiği ilaçlar kullanılmalıdır. Hiç bir ilaç dişteki çürüğü veya apseyi tedavi etmez sadece ağrı ve sızıyı biraz durdurur, öteler.

Ezbere kullanılan ve sürekli tekrar edilen antibiyotik kullanımı bir süreden sonra vücudun ilaca bağışıklık kazanmasına sebep olur.

HAMİLELİKTE DİŞ ÇÜRÜĞÜ AĞRISINA TEDAVİ UYGULANIR MI?



Çürük diş ağrısına ne iyi gelir bahsettiğimize göre şimdi hamilelikte diş çürüğü tedavisi uygulanır mı buna değinelim. Genel olarak hamilelik sürecinde birçok hamile kadın diş ve diş eti problemi yaşar. Bunu engellemek için gebelik planlamadan önce tüm diş ve dişeti problemleri tedavi edilmelidir. Bu şekilde kişi gebelik sürecindeki hormonal değişikliklerin sebep olacağı ağız ve diş problemlerinden çok daha az etkilenir.

Gebelik döneminde oluşan problemlerin tedavisi kadın doğum doktoru tarafından bir itiraz bulunmadığı sürece yapılabilir. Gebelik sürecinde en sakıncalı işlem röntgen çekimi işlemidir. Röntgen çekimi harici diğer tedaviler içinde en güvenli dönem üç ve altıncı aylar arasındaki dönemdir. Hamilelik sürecinde yaşanan çürük diş ağrıları için soğuk kompres, gargara gibi yöntemler uygulanabilir.

