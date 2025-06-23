D vitamini için güneşte doğru zaman

.Son araştırmalara göre, ABD’deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 42’si D vitamini eksikliği yaşıyor. Oysa D vitamini, sadece kemik sağlığıyla değil, bağışıklık sistemi, ruh hali, tansiyon ve insülin dengesiyle de doğrudan ilişkilendiriliyor.



Uzmanlara göre eksikliğin temel nedeni, güneş ışınlarından yanlış zamanlarda faydalanılması. D vitamini üretiminin gerçekleşmesi için cildin UVB ışınlarına maruz kalması gerekiyor. Bu ışınlar ise sabah 10.00 ile öğleden sonra 13.00 arasında en etkili seviyeye ulaşıyor. Sabahın çok erken veya akşam geç saatlerinde yapılan yürüyüşlerin D vitamini üretimine katkısı oldukça düşük.



Dermatologlar, korumasız şekilde ancak sınırlı süreyle (ortalama 10 dakika) güneşte kalmanın D vitamini üretimini artırdığını söylüyor. Özellikle kollar ve bacaklar açık şekilde, koruyucu krem kullanmadan geçirilen bu kısa molalar, eksikliği azaltmada etkili olabilir.



20 dakikayı aşan korumasız güneşlenmeler, UV’ye bağlı cilt hasarı riskini beraberinde getiriyor. Ailede cilt kanseri öyküsü veya hassas cilt yapısı olan kişiler, güneşe çıkmadan önce bir uzmanla görüşmeli. Ayrıca, 60 yaş üstü veya az güneş alan bölgelerde yaşayan kişilerde D vitamini takviyelerinin gerekliliği devam ediyor.



Güneş ışığını doğru şekilde almak, takviye kullanımını azaltabilir. Uzmanlar, ideal saatlerde yapılacak 10 dakikalık molaların, uzun vadede anlamlı bir fark yaratabileceğini vurguluyor. Örneğin öğle tatilinde yapılacak bir yürüyüş veya güneşli bir verandada geçirilecek kısa bir mola, sağlıklı bir D vitamini seviyesi için iyi bir başlangıç olabilir.



