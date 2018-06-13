Tayland’da Dang humması virüsü kaptığı belirtilen Oyuncu Leyla Bilginel'in tedavisine devam ediliyor.



Dang, flaviviridae familyasından bir flavivirüs olan dengue virüsün neden olduğu bir hastalık dünyada önemli bir morbidite ve mortalite nedeni. Milliyet’in haberine göre, Dang ateşi, kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için ’kırık kemik humması’ olarak da biliniyor. Etkeni flavivirüs ailesinden Dang virüsü olan hastalık etkeni virüsün 4 tipi var. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabiliyor.



NASIL BULAŞIYOR?



Hastalık, aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınıp bulaştırılıyor. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabiliyor, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebiliyor.



DANG HUMMASI HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR?



Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden giriyor, kana karışıyor ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün son sınıflandırmasına göre Dang enfeksiyonları 4 klinik tipte ortaya çıkabilir:



Tanımlanamayan ateş veya viral sendrom.

Klasik Dang ateşi.

Dang hemorajik ateşi.

Dang şok sendromu.



Dang hemorajik ateşinde tablo, diğer semptomlarla birlikte 2-7 gün süren bir ateş ile karakterize. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebiliyor. Bunlar periferal damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleri. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir. Dang ateşinin akla getirilmesinde şu öykü ve bulgular yol gösterici olabiliyor:



Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık.

Baş ağrısı, göz arkasında ağrı.

Kas ve eklem ağrıları.

Döküntü ve kanama bulguları (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması.)

Aynı yer ve zamanda Dang vakalarının bulunması ve temas öyküsü.

Endemik bölgeye seyahat öyküsü.



TANI VE TEDAVİDE NASIL BİR YOL İZLENİYOR?



Klinik muayene ve kan tetkikleriyle tanı konuyor. Virüs hastalığın 5. gününe kadar kandan izole edilebiliyor. Dang hastalarında HIV tarama testleri yanlış pozitif sonuç verebiliyor. Hastalığa özel bir tedavi yok. Semptomlara yönelik tedavi uygulanıyor.



KİMLER RİSK ALTINDA?



Dang hastalığı birçok ülkede, Doğu Akdeniz, Afrika, Hindistan ve Uzakdoğu’da ayrıca Hawai ve Karayip adalarında, kısmen Amerika Birleşik Devletleri’nin güney eyaletleri ve Avustralya’da görülüyor. Türkiye’ye komşu Ortadoğu ülkelerinde Dang virüsü 1 ve 2 serotipleri bulunuyor. Buralara seyahat edecek yolcular için risk var. Yıl boyunca vakalar görülmekle birlikte, vaka yoğunluğu yağışın bol olduğu yıllarda artıyor.



KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?



Korunma yöntemlerinin başında sivrisinek ısırıklarına karşı alınacak önlemler geliyor. Kapalı giysiler, sivrisinek kovucular, cibinlik, korunmuş ve klimalı odalar tercih edilebilir. Dang ateşi için aşı çalışmaları devam ediyor.



SEYAHAT DÖNÜŞÜ İÇİN ÖNERİLER



Ani başlayan, en az 2-7 gün süren ateş, baş ağrısı, gözlerde ağrı, kas ağrısı, eklem ağrıları, döküntü ve kanama (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanamaları) şikâyetleri varsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve doktora seyahatten mutlaka bahsedilmesi gerekiyor.

