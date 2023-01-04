Dansite nedir? Dansite yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

DANSİTE NEDİR?



Genel anlamda dansite yoğunluk, kalınlık ve sıklık gibi anlamlara gelmektedir. İdrar dansitesi ise idrar yoğunluğu anlamına gelir. İdrar dansitesi su ile yoğunluğu kıyaslar. İdrarın ne kadar yoğun olduğunun tespiti için bakılan bir değerdir.

İDRAR DANSİTE SONUÇLARI NASIL YORUMLANIR? (NORMAL DANSİTE DEĞERLERİ)



Laboratuvarlar arasında küçük farklılıklar olabilmekle birlikte idrar dansitesinin normal değeri 1.002 ile 1.035 arasında değişir. Tetkik sonucunun bu aralıktan altta veya üstte olması durumunda doktor, hastasına konu ile ilgili bilgi verir.



İdrarın koyu renkli olması, dansitenin yüksek olabileceğine işaret eder. Bu durum hastanın yeterince sıvı tüketmediğinin bir göstergesi olabilir. İdrarın açık renkli olması, dansitenin düşük olabileceğini gösterir.

İdrarın açık renkli olması hastanın yeterince sıvı tükettiği, hidrate olduğu anlamına gelir. Sadece renge bakarak idrar konsantrasyonu tahmini yapmak çok sağlıklı olmayabilir. Bu nedenle idrar rengi ne olursa olsun spesifik gravite testi yapılmalıdır.



İDRAR DANSİTE DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

İdrar yoğunluğunun düşük olması, hastanın çok sıvı tükettiğini ya da çok susamasına neden olan bir hastalığı olduğunu gösterebilir.

İdrar spesifik gravite sonucu düşük geldiğinde alttaki nedenin belirlenmesi için daha ileri tetkikler yapılmalıdır.



İdrar dansite düşüklüğü nedenleri şu şekildedir:



-Diabetes insipidus (Şekersiz şeker hastalığı)

-Böbrek yetmezliği

-Artmış susamaya bağlı fazla miktarda sıvı tüketme

-Böbrek tübüler hücrelerinde hasar.

İDRAR DANSİTE YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

Spesifik gravite değerinin yüksek olması idrarın yoğun olduğu anlamına gelir. Çok sıvı tüketilmemesi idrarın koyulaşmasına ve dolayıysyla da yoğunlaşmasına yol açabilir.



İdrar dansite yüksekliği sebepleri şu şekildedir:



-Dehidratasyon

-İshal, kusma gibi sıvı kaybına neden olabilecek rahatsızlıklar

-Kalp yetmezliği

-Şok.

İdrar içerisinde bazı maddelerin çok miktarda bulunması da yoğunluğu artırabilir. İdrar dansitesini artıran bu maddeler şöyle sıralanabilir:



-Glukoz

-Protein

-Kırmızı veya beyaz kan hücreleri

-Bakteri

-Kristal.

Hastalarda idrar dansite düşüklüğü veya yüksekliği gibi bir problemle karşılandığında altta yatan sebebin araştırılması için; idrar osmolaritesi, idrar pH’sı, idrar kültürü, idrarda keton testi gibi ek tetkikler yapılabilir.