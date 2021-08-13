Demirhindi nedir? (Demirhindi bitkisinin faydaları nelerdir?)

ntv.com.tr 13.08.2021 - 09:06
Demirhindi, Afrika kökenli olup Hindistan ve Mısır’da da yetiştirilen bir ağaç türü. Aynı zamanda “Hint hurması” olarakta biliniyor. Demirhindi ağacının olgunlaşmış meyveleri baharat olarak kullanılıyor.
Tadı ekşi bir baharat olan demirhindi besleyici olmasıyla biliniyor. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılıyor. Üzerine toz şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebiliyor. Ayrıca içki üretiminde, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Afrika, Asya ve Latin Amerika mutfaklarında yemeklere verdiği ekşi tadı ve koyu rengi ile yer alıyor.
Demirhindi çayı tarifi ile faydalı bir kür oluşturulabilir. Hazırlamak için ilk olarak 1 litre suyu kaynatılır. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesi suya eklenir. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketilmesi önerilir.
MALZEMELER
YAPILIŞI
Demirhindilerin kabuklarını ayıklanır. Ayıklanan demirhindiler tencereye alınır.
Üzerine su konur ve 1 gece bekletilir.
Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur, adaçayı, bal, zencefil ve toz şeker eklenerek kaynatılır.
1 saat sonrasında kısık ateşte kaynattılan şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.
Soğuyan şerbet süzülür ve buzdolabında soğutarak servis yapılır.
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