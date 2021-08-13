Demirhindi nedir? (Demirhindi bitkisinin faydaları nelerdir?)

Demirhindi, Afrika kökenli olup Hindistan ve Mısır’da da yetiştirilen bir ağaç türü. Aynı zamanda “Hint hurması” olarakta biliniyor. Demirhindi ağacının olgunlaşmış meyveleri baharat olarak kullanılıyor.



Tadı ekşi bir baharat olan demirhindi besleyici olmasıyla biliniyor. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılıyor. Üzerine toz şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebiliyor. Ayrıca içki üretiminde, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Afrika, Asya ve Latin Amerika mutfaklarında yemeklere verdiği ekşi tadı ve koyu rengi ile yer alıyor.

DEMİRHİNDİ FAYDALARI

Güçlü bir antioksidan ve a nti-enflamatuar ajan yapan organik bileşikler barındırıyor.





ve a ajan yapan organik bileşikler barındırıyor. Besinlerin daha hızlı çözülmesine yardımcı olabildiği için sindirimi hızlandırıyor ve kolaylaştıryor.





ve kolaylaştıryor. Kan basıncını ve kolesterol ü azaltıyor.





ü azaltıyor. Kalp sağlığını koruyor.





Dolaşımı arttırdığı için anemi hastaları na bol bol demirhindi yemeleri öneriliyor.





na bol bol demirhindi yemeleri öneriliyor. B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demirhindi, sinir fonksiyonlarının iyileşmesi ne yardımcı oluyor.





ne yardımcı oluyor. Kilo verme ile ilgili etkili sonuçlar veriyor.





ile ilgili etkili sonuçlar veriyor. Bağışıklık sistemi ni güçlendiriyor.





ni güçlendiriyor. Demirhindi ile hazırlanan kürler karaciğeri gençleştiriyor.

DEMİRHİNDİ ÇAYI TARİFİ

Demirhindi çayı tarifi ile faydalı bir kür oluşturulabilir. Hazırlamak için ilk olarak 1 litre suyu kaynatılır. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesi suya eklenir. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketilmesi önerilir.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

200 gr. demirhindi



2 litre su



2 adet karanfil



1 adet çubuk tarçın



1 su bardağı toz şeker



1 yemek kaşığı bal



2-3 dal adaçayı



1 tutam ıhlamur



1 baş zencefil

YAPILIŞI

Demirhindilerin kabuklarını ayıklanır. Ayıklanan demirhindiler tencereye alınır.

Üzerine su konur ve 1 gece bekletilir.

Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur, adaçayı, bal, zencefil ve toz şeker eklenerek kaynatılır.

1 saat sonrasında kısık ateşte kaynattılan şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

Soğuyan şerbet süzülür ve buzdolabında soğutarak servis yapılır.



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