Depremzede çocuklar için ruh sağlığı desteği mobil uygulaması hazırlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından depremzede çocuklar için ruh sağlığı destek sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.



Koca, "Mobil telefonlara uygulama olarak indirilebilen 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' uygulamamızla depremzede çocuklarımıza, gençliğe yeni adım atan arkadaşlarımıza ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz. Uygulama 14 Şubat'tan beri aktif." bilgisini verdi.

254 GÖNÜLLÜ HEKİM GÖREV YAPIYOR



Sistemde, çocuk ve gençleri dinlemeye hazır 254 gönüllü hekim bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:



"Sayıları artacak. Acıların derinleşmesine izin vermeden yapılacakları yapmalıyız. Depremzede çocuklarımızın yakınları, gençler. Uygulamayı indirip operatörden randevu alın. Bu hepimize iyi gelecek."



Uygulamanın indirilebileceği linkler şöyle:



Apple store: https://apps.apple.com/app/id1506741875



Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.ozelcocuklardestek



PDF yardım linki: https://shgmnadirdb.saglik.gov.tr/Eklenti/45095/