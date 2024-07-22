Depresyonu çözebilecek beyin sinyali tespit edildi

Bilim insanları, ödüllerin insan davranışı üzerindeki etkisini şekillendiren bir beyin sinyali tespit etti. Bu sinyalin depresyonun kilit belirtilerinden "ilgi eksikliği"nin tedavisine yardımcı olabileceği tahmin ediliyor. Araştırmacılar, bu beyin aktivitesinin, insanların bir ödülden sonraki seçimlerini nasıl belirlediklerinde ve gelecekteki davranışlarını nasıl şekillendirdiklerinde rol oynayabileceğini söylüyor.

Depresyonu çözebilecek beyin sinyali tespit edildi
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Depresyonla bağlantılı olduğu bulunan benzersiz beyin sinyali, depresyonun "ilgi eksikliği" semptomunun tedavisine yardımcı olabilir.

Bilim insanları, ödüllerin insan davranışı üzerindeki etkisini şekillendirmede önemli rol oynayan benzersiz bir beyin sinyali tespit etti. Bu keşif, depresyon için yeni tedavilerin geliştirilmesine önayak olabilir.

TERAPİ YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLEBİLİR

Araştırmacılar, bulguların özellikle depresyonla ilişkili ilgi eksikliği semptomunu tedavi etmeye yönelik terapilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

İnsan beyni bir dizi zihinsel ve fiziksel aktiviteden, duyusal deneyimlerden ve sosyal etkileşimlerden zevk alıyor.

Yiyecek, hediye veya takdir sözcükleri biçimindeki ödüller, olumlu pekiştirme görevi görerek hem insanlarda hem de hayvanlarda beyni ve davranışları şekillendirmede önemli bir rol oynuyor.

Ancak bilim insanları, bu olgunun ardındaki kesin beyin süreçlerinin ve bunun gelecekteki davranışları nasıl etkilediğinin henüz büyük ölçüde bilinmediğini söylüyor.

BENZERSİZ AKTİVİTE KALIPLARI

Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni çalışmada araştırmacılar, beynin ön lobunda, ödülleri tanımayla ilişkili altta yatan süreçlerde bir imza olabilecek benzersiz aktivite kalıpları belirlediler.

Araştırmacılar, bu beyin aktivitesinin, insanların bir ödülden sonraki seçimlerini nasıl belirlediklerinde ve gelecekteki davranışlarını nasıl şekillendirdiklerinde rol oynayabileceğini söyledi.

hastalarında özel beyin aktivitesinin de değiştiği görüldü.

UYGULAMALI OLARAK TEDAVİ EDİLEBİLİR

Depresyonla mücadele eden kişiler genellikle anhedoni nedeniyle uzun süre umutsuzluk yaşıyor. Anhedoni, bir zamanlar haz veren faaliyetlerde neşe hissedememe için kullanılan tıbbi bir terim.

Buna göre depresyon hastaları belirli görev kalıpları sonucunda "ödül" olarak algıladıkları şeylerle karşılaştığında beyinleri tarafından bu sinyal gönderiliyor.

Bu nedenle gelecekte uygulanacak teknikler ile depresyonun belli başlı semptomlarının uygulamalı olarak tedavi edilebileceği tahmin ediliyor.

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