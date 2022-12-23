Deviasyon nedir, Deviasyon ameliyatı nasıl yapılır?

Deviasyon (burun eğriliği) burunda görülen yaygın rahatsızlıklardan biridir. Özellikle estetik açıdan pek çok kişiyi rahatsız eder.

Deviasyon; burun orta hattındaki septum yapısının sağa veya sola doğru eğilmesidir. Deviasyon genetik olabileceği gibi travma sonrasında da gelişebilir. Özellikle erken çocukluk dönemindeki travmalar deviasyona daha çok yol açarlar.



DEVİASYON BELİRTİLERİ NELERDİR?



Deviasyon burundan nefes alamama, özellikle bir tarafın tıkalı olması şeklinde belirti verir. Ağız açık uyuma, horlama ve boğaz kuruluğu gibi şikayetler de buna eklenir.

Deviasyonu olanlar sık sık nezle veya gribe yakalanmazlar, ancak enfeksiyon sırasında ve bir süre boyunca enfeksiyon sonrasında şikayetleri belirgin şekilde artar. Nazal direkt muayene ve endoskopik muayene beraber yapılarak eğriliğin teşhisi konabilir.

DEVİASYON AMELİYATI NE ZAMAN ÖNERİLİR? DEVİASYON AMELİYATI NASIL YAPILIR?



Deviasyon belirgin derecede burun pasajını daraltır. Hastanın belirgin burun tıkanıklığı şikayeti varsa operasyon önerilir. Operasyon genellikle burun gelişimi tamamlandıktan yani 18 yaş sonrasında yapılır. Ancak seçilmiş bazı vakalarda daha erken yaşta da operasyon yapılabilir.

Operasyon her mevsimde yapılabilir. Alerjik hastalarda alerji mevsiminde yapılması önerilmez. Deviasyon ve konka büyümesi (burun eti) ameliyatları birlikte uygulanabilir. Bu iyileşme süresinde de bir uzamaya sebep olmaz. Tüm burun ameliyatlarında direkt gözle ameliyat yerine yaygın olarak endoskop kullanılır ve operasyonlar endoskop eşliğinde yapılır.