Dezenfektanda 'merdiven altı' uyarısı

Antalya Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Sacit Tayfun, dezenfektanların sadece elleri koruduğuna ancak yeni tip corona virüsün çoğunlukla hava yoluyla bulaştığına dikkati çekerek dezenfektanın virüsleri sadece öldürmeyip üremelerini durdurduğunu söyledi.



Tayfun, "Zaten bu dezenfektanlar yüzde 100 korumaz. En fazla yüzde 80 koruyor. ‘Dezenfektan kullandım, virüs bana bulaşmaz’ diye bir şey yok, her türlü bulaşabilir. Yüzünüze birisi hapşırınca alırsınız virüsü. Merdiven altı bir imalathane yüzde 1 kullanacağı kimyasalı yüzde 10 kullanırsa tamamen tehlikeli bir madde haline geliyor. Uzun süreli kullanımlarda kanser olma riskiniz dahi var. O dezenfektan ellerinizi tahriş edebilir. Taklit ürünler cilt kanserine dönüşebilir. Kolonya içlerindeki en masum olanı. Virüsle birlikte merdiven altı üretim de arttı. Orijinal ürünleri de birebir taklit ediyorlar" diye konuştu.



“İNSANLAR DEZENFEKTAN PANİĞİ YAŞIYOR”



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Çolak ise elleri sabunlu suyla yıkamanın yerini hiçbir önlemin tutmadığını söyledi.



Ellerin 20 saniyenin üzerinde yıkanması gerektiğini ifade eden Prof. Çolak, 'Mini mini bir kuş donmuştu' şarkısı ellerin yıkanması sırasında söylenirse şarkı bittiğinde ortalama 25 saniyenin geçmiş olabileceğini kaydetti.



"EL YIKAMANIN YERİNİ HİÇBİRİ TUTMUYOR"



Piyasada satılan el dezenfektanlarının içeriğindeki alkolün 70 derecenin üzerindeyse kullanılabileceğini anlatan Prof. Dr. Çolak, "Kullanmak isteyenler içeriğini mutlaka okusunlar. İnsanlar 'el dezenfektanını nereden alacağım?' paniği yaşıyor. 80 derece yazan kolonyalar virüse karşı etkili. Ellerini kolonya ile yıkayabilirler. Hiçbir yere silmeden kurumasını bekleyecekler. Özellikle sprey olanları tavsiye ediyoruz. Havayla teması az olduğu için. Ancak şu önemli el yıkamanın yerini hiçbiri tutmuyor" dedi.



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