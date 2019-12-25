Diş ağrısına ne iyi gelir, diş ağrısı nasıl geçer? (Dikkat, çürük diş kalp hastalıklarını tetikliyor!)

Genel vücut sağlığı açısından ağız-diş sağlığının önemine dikkat çeken Diş Hekimi Mustafa Kadir Toktaş, tedavisi ihmal edilen çürük veya enfekte dişlerin, kalp hastalıklarını tetikleme gibi önemli bir sağlık problemine yol açtığına vurgu yaparak, bozulmuş ağız sağlığının başka sağlık sorunlarının da nedeni olabildiğinin altını çiziyor.



Eksik dişlerin çiğnemeye yardımcı olamadığı için mide hastalıklarının, hazımsızlığın ve kilo alımının nedenleri arasında bulunduğunu söyleyen Dt. Toktaş, ağız-diş sağlığının bozulduğunu gösteren sinyallere dikkat çekiyor ve diş ağrısı ile ilgili sık sorulan sorulara şöyle yanıt veriyor:



“Dişlerin, dilin ve çevre dokuların içinde bulunduğu ağızda bazen her şey yolunda gitmeyebilir. Çürütüp ihmal edilen dişler gece uykudan uyandırabilir veya hiç uyutmayabilir. Dil yüzeyindeki mikroplar, ağız içindeki enfeksiyona maruz kalan dişler ve diş tartarları ağız kokusuna neden olur ki bu da ağız sağlığının bozulduğunu gösteren bir işarettir. Ağız içi kanamalar ve bölgedeki renk değişimleri de bazı sağlık problemlerinin göstergesi olabilir.”



Diş neden ağrı yapar, diş ağrısının nedenleri nelerdir?



Diş birçok yapıdan oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi de sinir damar paketinin olduğu pulpa yapısıdır. Bu bölgeyi etkileyen, içine alan çürükler başlıca ağrı kaynağıdır. Diş eti çekilmesi ve kemik kayıpları, diş minesinin aşınması ve hassasiyetleri, çok fazla sigara, alkol tüketimi, sinüzit, gömük kalmış 20’lik dişler de ağrıya neden olan etkenler arasındadır. Bazen 2 diş arasına gıda sıkışması ve temizlenmemesi de ağrı oluşturabilir.



Diş ağrısına ne iyi gelir?



Bazen hastalarımızdan, "Karanfil çiğnedim, aspirin çiğnedim, alkolle yıkadım, ağrımı geçirmeye çalıştım” gibi cümleler duyarız. Bu yöntemler bazen o esnada etki etmiş olabilir ama asla kalıcı ve etkin çözüm olamaz. Diş ağrısının geçmesi için içindeki sinirlerinin alınması ya da o dişin uyuşturulup çekilmesi gerekir.



Diş ağrısının kesin çözümü nasıl olmalı?



Kesin çözümler kök kanal tedavisi ve diş çekimidir.

Her diş, çiğnemeye, ağız fonksiyonuna ve estetiğe katkı sağladığından dolayı bizler diş çekimini son çare olarak görürüz. Bu yüzden geçmeyen ve tekrarlayan diş ağrılarında kanal tedavisini öneriyoruz.



Diş ağrısı genellikle geceleri başlıyor ve ağrı çürükten kaynaklanıyorsa vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gerekiyor.

İltihaplı diş nasıl tedavi edilmeli, iltihaplı diş ağrısına ilk etapta neler yapılabilir?



İltihaplı dişi değerlendirirken iltihabın şiddetine bakarız. Dişe dokunduğumuzda ya da parmağımızla biraz baskı uyguladığımızda, hastadan "Ağrım çok fazla, dayanamıyorum" cümlesini duymamız önemlidir. Göze ve boğaza kadar olan büyük şişliklerde, hastamızın konforunu ciddi anlamda etkileyen ve hayat standartını düşüren ağrılı apselerde antibiyotik tedavisi başlarız. Antibiyotik tedavisinden sonra dişleri kontrolden geçirip sonra müdehale etmek en doğru ve saglıklı yaklaşımdır.



Evde diş ağrısından kurtulmak için neler yapılabilir?



Bu soru da bizlere çok sık sorulan sorulardan biri. En sıkıntılı ağrılar uykudan kaldıran ağrılardır.

Dişe kolonya ve alkol sürmek, bazı ağrı kesicileri dişin üzerine basmak oldukça yanlıştır. Bir ağrı kesici içmek o saatleri kurtarsa da kesin çözüm olamaz. Tedavi için mutlaka bir diş hekimine danışmak gerekir.



Diş Hekimi Mustafa Kadir Toktaş

Hamilelikte diş ağrısı olur mu, olursa nedenleri nelerdir ve hamileler bu ağrılardan kurtulmak için ne yapmalı?



Gebelik uzun bir süreç olduğundan bu zamanlarda ağrılar gündeme gelebilir. Gebeliğin hormonal etkileri, stres, iyi beslenememe gibi durumlar bu ağrıları arttırır. Ama asıl sebep diş ve ağız bakımının gebelik öncesi ve gebelik esnasında aksatılmasıdır. Biz hekimler olarak en problemli tedavileri, hamileliğin 4.5. ve 6. aylarında yapmayı doğru buluruz. İlk 3 ay çok zor, ağrılı, kanamalı işlemlerden ve anesteziden uzak dururuz. Ama bu 3 ay içinde ağrılar başlarsa kadın doğum uzmanımızla konuşup ortak bir noktaya varırız ve hastamızı tedavi ederiz.



Çocuklarda diş ağrısının nedenleri neler olabilir ve ağrıyı gidermede hangi yöntemler kullanılmalı?



Çocuklarda şeker ve çikolata tüketimi yetişkinlere nazaran çok fazla. Tabii fırçalama alışkanlığı da önemli. Ailelere burada çok fazla sorumluluk düşüyor. Dişlerini düzenli ve doğru şekilde fırçalamayan çocukların dişlerinde çürükler oluşur. Uzun süre biberonla şekerli süt içirmek de çürümenin başlıca sebepleri arasındadır.

Çürük dişlerde kanal tedavileri ve dolgu işlemleri büyüklerde nasıl oluyorsa, çocuklarda da aynıdır. Çünkü tedavisi aksatılan süt dişleri ana dişlerin gelişimini olumsuz etkileyebilir hatta bozabilir. Tedavisi mümkün olup ama yanlış zamanda çekilen dişler çene yapısını bozar, altından gelecek dişlerin bazen yamuk şekilde çıkmasına yol açar. Bir binada temel sağlamsa o binanın ömrü uzun olur. İşte bu yüzden çocukken en önemli şey temelden kuvvetli ve sağlam dişlere sahip olmaktır.



Sağlıklı dişlere sahip olmak için ağız ve diş bakımı nasıl olmalı?



Birinci kural; sabah kahvaltılarımızdan sonra ve en önemlisi de gece uyumadan önce diş firçalamak.Gece uyku esnasında ağız açık solunum yapmak ve ağız kuruluğu, bakteriler için büyük bir nimettir. Bakteriler bundan faydalanıp hemen dişlerin üzerine otururlar. Eğer gece dişleri fırçalayıp bir de üzerine güzel bir ağız gargarası yaparsak bu duruma engel oluruz. Etkin fırçalama ve etkin gargara yöntemleri için diş hekimlerine danışmakta fayda var. Çay, kahve ve sigaradan uzak durmak, düzenli aralıklarla yaptırılan hekim muayeneleri ve ağız bakım tedavileri, ağız-diş sağlığı açısından son derece önemlidir.



VİDEO: UZMANLARDAN MERDİVENALTI DİŞ İMPLANTI UYARISI (25.08.2019)