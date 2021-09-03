Diş eti çekilmesi nedir? (Diş eti çekilmesine ne iyi gelir, tedavisi nasıl yapılır?)

Diş etleri veya gingiva, her dişi boyun kısmının etrafında ve dişin görünen kısmının altında bir yaka gibi saran pembe renkli dokuya verilen isimdir.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ NEDİR?

Diş eti çekilmesi yaygın bir diş problemidir. Her yaşta insanda gözlenebilir. Çoğu insan diş etlerinde çekilme olduğunu fark etmeyebilir, çünkü diş eti çekilmesi yavaş yavaş gerçekleşir.

Diş eti çekilmesi (periodontitis) yaygın olarak görülen, ancak büyük ölçüde önlenebilir bir durumdur. Genellikle ağız temizliği ve bakımının kötü yapılmasından kaynaklanır.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNİN BELİRTİLERİ

Diş eti çekilmesinin ilk belirtisi genellikle dişlerde hissedilen hassasiyettir. Bunun haricinde diş eti çekilmesinin belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Diş etlerinde, diş fırçalarken ya da normal zamanlarda görülen kanama



Sert yiyecekler yerken (elma, armut gibi) gözlenen kanama



Dişin normalden daha uzun gözükmesi



Diş etlerinde gözlenen kızarıklık veya şişkinlik.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Diş etinin ters yönde ve şiddetli bir şekilde fırçalanması.



Dişlerin şiddetli şekilde çapraşık olması.



Çok sert kıllara sahip olan diş fırçası kullanmak.



Kontrol altına alınmakta zorlanılan ve şiddetli nükseden hastalıklar.



Hijyen eksikliği sebebi ile yoğun diş taşları oluşumu.



Tütün ve tütün ürünleri tüketimi.



Hatalı bir şekilde gerçekleştirilmiş olan diş dolguları ve diş kaplamaları diş eti çekilmelerine sebep olmaktadır.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ TEDAVİSİ

Hafif diş eti çekilmesi tedavisi, diş hekimi tarafından etkilenen bölge derinlemesine temizlenerek yapılır.

Diş hekiminiz gerekli görürse, kalan zararlı bakterilerden kurtulmak için antibiyotik de reçeteleyebilir.



Diş eti çekilmeniz, fazla kemik kaybı ve çok derin cepler nedeniyle derinlemesine temizlikle tedavi edilemeyecek kadar ciddiyse, diş eti çekilmesinin neden olduğu hasarı onarmak için diş eti ameliyatı gerekebilir.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNE NE İYİ GELİR?

Hem estetik hem de sağlık açısından oldukça rahatsız eden diş eti çekilmesi için farklı çözümlere de başvurulabilir. Gargara yapmak ve diş bakım ürünlerinden faydalanmak bu çözümlerin en başında gelmektedir.



Evde hazırlanabilecek gargaralar ise; tuzlu su, karbonatlı su ve ada çayı olarak sıralanmaktadır. Bu gargaralar tam olarak yeterli bir tedavi sağlayamasa da diş eti kaynaklı oluşan ağrı ve kanamaları gözle görülür bir şekilde azaltmaktadır.

CORONA VİRÜS DÖNEMİNDE AĞIZ VE DİŞ BAKIMI NASIL OLMALI?

