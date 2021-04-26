Diş eti iltihabı Covid-19’dan ölme riskini 9 kat artırıyor

Kanada’da yer alan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaygın bir hastalık olan diş eti iltihabı (periodontitis) ve şiddetli Covid-19 arasında güçlü bir bağlantı bulduklarını açıkladı. Uzmanlar diş eti iltihabı olan kişilerin Covid-19’dan ölme olasılığının 8,8 kat daha fazla olduğunu ifade ederek, ağız hijyeninin riski azaltabileceğini söyledi.



Bununla birlikte diş eti iltihabından muzdarip bireylerin Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılıklarının 3,5 kat ve ventilatöre ihtiyaç duyma olasılıklarının ise 4,5 kat daha fazla olduğu belirtildi.



McGill Diş Hekimliği Fakültesi'nden Profesör Belinda Nicolau, “Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında, Covid-19 komplikasyonlarının önlenmesi ve yönetiminde iyi ağız sağlığının önemini ortaya çıkıyor. Periodontitis ile hastalık sonucu arasında çok güçlü bir ilişki var" dedi.



DİŞ ETİ İLTİHABI (PERİODONTİTİS HAKKINDA)



Diş eti iltihabı (periodontitis), dişler ve diş etleri arasında bakteri birikimine bağlı olarak ciddi bir enfeksiyon olarak ortay açılıyor. Tedavi edilmezse ağrılı apselere ve diş kaybına neden oluyor. İlerleyen vakalarda ise alt çene kemiğine zarar veriyor.



Bilim insanları, dişleri günlük olarak iki kez fırçalama, diş ipi kullanma ve düzenli muayeneyi içeren iyi bir ağız hijyeni ile diş eti iltihabının önüne geçilebileceğini söylüyor. Çalışmanın ortak yazarı Wenji Cai, "Periodontitis, hem ağızdan hem de sistemik birçok hastalık için bir risk faktörü olarak kabul edildi. Eğer tedavi edilmezse bu iltihap vücuda yayılabilir. Bilim insanları, ayrıca durum ile kalp hastalığı, diyabet ve solunum hastalıkları arasında bağlantılar buldular. Diş eti iltihabı ile düşük ve artmış gebelik komplikasyonları riski arasında da ilişki vardır” dedi.

500'Ü AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ



Araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında Katar’daki dokuz hastaneyi içeren Hamad Medical Corporation’ın verilerini kullandı. Bu kapsamda 568 hastanın tıp kayıtları incelendi.



Cai, "Katar'da tıbbi ve dişçilik kayıtları dijital hale getirildi, bu da veri toplamayı ve bu araştırmayı hızlı bir şekilde yapmayı mümkün kıldı. Araştırmada aynı zamanda "demografik, tıbbi veya ruh sağlığı faktörleri gibi çeşitli faktörler dikkate alındı” değerlendirmesini yaptı.



Diğer taraftan çalışma, iltihabı gösteren biyobelirteçlerin, aynı zamanda diş eti iltihabı olan Covid -19 hastalarının kanında önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde mevcut olduğunu buldu.

DİŞ ETİ HASTALARI HALİ HAZIRDA VÜCUTLARINDA YÜKSEK DÜZEYDE İLTİHABA SAHİP

Cai, "Şiddetli Covid-19 hastalarında, corona virüs entübe edilme ve hatta ölüm gibi komplikasyonlara yol açabilen enflamatuar bir tepkiye neden oluyor. Araştırmamız periodontitisin bunu şiddetlendirebileceğini gösteriyor" dedi.



Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Faleh Tamimi ise, "Diş eti iltihabı hastaları vücutlarında zaten yüksek düzeyde iltihap ile Covid-19’a yakalanıyor.Covid-19 hastalığı ayrıca vücutta hiperinflamasyona neden olduğu için bu durum onları dezavantajlı duruma düşürüyor ve onları hastalığın ağır sonuçlarına daha duyarlı hale getiriyor" değerlendirmesini yaptı.

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