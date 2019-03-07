Diş eti hastalıkları; diş etlerini, dişleri destekleyen kemiği ve dişlerin kemik içinde tutunmasını sağlayan lifleri etkileyen hastalıklar olarak tanımlanıyor. Dişlerin üzerinde bakterilerden oluşan “plak” adı verilen yumuşak eklentiler ile “tartar” ya da “diş taşı” diye bilinen sert eklentiler; diş eti hastalıklarının nedenleri arasında yer alıyor. Bu yumuşak ve sert eklentiler, genellikle dişler yeterince temiz tutulmadığı, diğer bir deyişle etkin bir biçimde fırçalanmadığında oluşuyor. Diş aralarının; diş ipi ya da ara yüz fırçaları ile temizlenmesi de diş eti sağlığının korunmasında göz ardı edilmemeli. Bazı diş eti hastalıkları ise genetik olabiliyor veya genel bir sağlık sorunu, diş eti hastalıklarını daha ileriye götürebiliyor.



AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ!



Etkili bir diş fırçalama ve diş aralarının temizlenmesi ile bakteriyel plakların diş yüzeylerinden uzaklaştırılabildiğini vurgulayan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Dt. Özge Sönmez, diş taşlarının temizlenmesi ile diş yüzeylerinin parlatılmasının ise diş hekimi tarafından yapılması gereken bir tedavi olduğunu hatırlatıyor.



“Bakteriyel plak ve diş taşları temizlenmediği zaman bu birikim devam eder, dolayısıyla diş eti sorunları da giderek artar. Dişler ve diş etleri arasında ‘cep’ adını verdiğimiz aralıklar oluşur. Bu aralıkların temizlenmesi daha da zor olacağından, eğer hiçbir girişimde bulunulmazsa, diş eti hastalıkları ilerlemesini sürdürür” diyen Sönmez, diş eti hastalıklarının tedavisi hakkında ise şunları söylüyor:



DİŞ ETİ HASTALIKLARI GENELLİKLE İKİ AŞAMADA KENDİNİ GÖSTERİR



“Diş eti iltihabı ya da ‘gingivitis’ adı ile bilinen ve diş etlerinde kanama, kırmızılık ve şişme ile kendini gösteren başlangıç aşamasını oluşturan bu durum iyi bir ağız hijyeni ile ortadan kaldırılabilir. Daha ileri durumlar ise halk arasında bilinen adı ile ‘piyore’, ya da hekimler tarafından ‘periodontitis’ olarak adlandırılan biçimidir. Bu durumda dişleri tutan kemikte erimeler görülebilir. Gerekli tedaviler yapılmazsa, dişlerin sallanması sonucu çekilmeleri gerekebilir. Periodontitis tedavisinde cerrahi yöntemlere başvurulabilir. Bütün diş eti sorunlarının çözümlenmesinde, iyi bir ağız hijyeni sağlanması vazgeçilmez bir kuraldır.

Dt. Özge Sönmez

DİŞLERİ ÇAPRAŞIK OLANLAR DİKKAT!



Diş eti hastalıkları her yaşta görülebilir, dolayısı ile ağız hijyeni her yaşta önemlidir. Diğer taraftan bazı bireyler diş eti hastalıklarına daha yatkındır. Bazı özel durumlar, örneğin çapraşık dişler ağız hijyenin sağlanmasını güçleştirebilir. Bakteriyel plakta bulunan bakteri türleri bireyden bireye farklılık gösterebilir ve bu farklılık sonucunda bazı bireylerde diş eti sorunları daha yoğun bir biçimde izlenebilir. Alkol ve sigaranın diş eti sorunlarını daha ileriye götürdüğü bilinmektedir. Kullanılan bazı ilaçlar ağız kuruluğu yaparak dişetlerinde soruna neden olabilmektedir. Şeker hastalığı gibi metabolik sorunlar veya hormonal düzensizlikler de; var olan bir diş eti hastalığının ilerlemesinde önemli bir etkendir. Dişler ne kadar sağlıklı ve sağlam olursa olsun, dişleri destekleyen diş etleri ve kemiğin de aynı düzeyde sağlıklı olması gerekir. Bu nedenle sağlıklı bir çiğneme fonksiyonu, estetik ve konuşma için; diş ve diş eti sağlığı birbirinden ayrılamaz bir bütündür.”