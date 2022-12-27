Dış gebelik nedir, kimlerde görülür? Dış gebelik belirtileri ve nedenleri

DIŞ GEBELİK NEDİR?



Gebelik her zaman için döllenmiş bir yumurta ile başlar. Normal şartlarda döllenmiş yumurta rahmin iç yüzeyine yapışır. Dış gebelik ise döllenmiş bir yumurta uterusun ana boşluğunun dışında yerleşip, burada büyümeye başladığında ortaya çıkan duruma verilen isimdir.



Dış gebelik aynı zamanda ektopik gebelik olarak isimlendirilir. Dış gebelik normal bir şekilde ilerleyemez. Döllenmiş yumurta rahim dışında yaşayamaz ve büyüyen doku eğer tedavi edilmezse hayatı tehdit eden kanamalara neden olabilir.

DIŞ GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR? DIŞ GEBELİK NASIL ANLAŞILIR?



Dış gebelik belirtileri, düşükler, erken dönem normal hamilelik, apandisit, yumurtalık torsiyonu, yumurtalık kisti yırtılması, idrar yolu taşları, sindirim sistemi problemleri ve genital enfeksiyonlar ile benzediği için ayırıcı tanıda dikkatli davranılması gerekir. Adet gecikmesi, gebelik testlerinin pozitif olması, bulantı, kusmalar, memelerde hassasiyet normal gebelikte olduğu gibi dış gebelikte de görülür. Bu nedenle dış gebelik, anne adayları için en fazla normal hamilelikle karıştırılabilecek bir olgudur.



Dış gebelik bir diğer adıyla ektopik gebelik belirtileri özetle şu şekilde sıralanabilir:



Karnın bir tarafında ağrı: Tipik olarak karnın bir tarafında şiddetli ve kalıcı bir ağrı görülebilir.



Vajinal kanama: Vajinal kanama, normal dönemdekinden farklı bir kanama türüdür. Parlak veya koyu kırmızı renkte olabilir.



Omuz ucu ağrısı: Omuz ucu ağrısı, omzun bittiği ve kolun başladığı yerde hissedilir. Omuz ucu ağrısının neden oluştuğu tam olarak bilinmemekle birlikte, genellikle ağrı uzanırken ortaya çıkar. Bu durum dış gebeliğin iç kanamaya neden olduğunun bir işaretidir.

Kanamanın, diyaframda bulunan frenik siniri (göğüs boşluğunuzu karnınızdan ayıran, nefes alırken kullanılan kas) tahriş ettiği düşünülmektedir. Frenik sinire yönelik tahriş, omuz bıçağında belirtilen ağrıya (başka yerde hissedilen ağrı) neden olur.



Bağırsak ağrısı: İdrar veya dışkı yaparken ağrı hissedilebilir.



İshal ve kusma: Dış gebelik, gastrointestinal bir hastalığa benzer semptomlara neden olabilir, genellikle ishal ve kusma ile ilişkilendirilir.



DIŞ GEBELİK (EKTOPİK GEBELİK) BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?



Dış gebelik semptomları genellikle hamileliğin altıncı haftası civarında ortaya çıkar. Bununla birlikte, bazı kadınlarda herhangi bir erken ektopik gebelik semptomu görülmez; bu gibi durumlarda dış gebelik sadece ultrason taraması sırasında anlaşılır. Bu durum ektopik gebelik fallop tüpü dışında bir yerde ise yaygın şekilde görülür.

DIŞ GEBELİK SONRASI HAMİLELİK MÜMKÜN MÜDÜR?



Eğer ilaç tedavisi yapıldıysa en az 3 ay ara verilmesi gereklidir, ama daha kısa bir süre içinde hamilelik oluştuysa bebekte kesinlikle bir sorun olur anlamına gelmez.

Kapalı ameliyat yöntemiyle müdahale edildiyse 2 adet dönemi sonrası gebelik için uygundur. Açık yöntemle ameliyat yapıldıysa yara iyileşmesi için yaklaşık 4-6 ay beklenmesi yerinde olacaktır.