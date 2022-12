Diş hekimliğinde 3D tarayıcı ile ölçü alma derdi geride kaldı!

Diş tedavilerinde uzun vakit harcanan ölçü alma işlemleri artık geride kalıyor. Geliştirilen 3D tarayıcı teknolojisi, diş ölçüsü alma işlemlerinin kısa sürelerde gerçekleştirilmesini sağlarken, tedaviyi hem hastalar hem de hekimler için konforlu kılıyor.

Başta implant, All On Four tekniği ile İmplant ve estetik diş hekimliği olmak üzere tüm ağız ve diş sağlığı tedavilerinde hizmet veren Cerrahi Grup Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri Başhekimi Batuhan Memik Işık’a göre dijitalleşen diş sağlığı hizmetleri hasta memnuniyetinin artmasına kapı araladı. Yeni 3D ölçü alma teknolojisi sayesinde elle yapılamayan ölçüm ve hesaplamalar artık kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor, bilgisayar üzerinde modellenen dişler en kusursuz haline getirilebiliyor.



DİJİTAL GÜLÜŞ TASARIMI, GELENEKSEL GÜLÜŞ TASARIMININ BİR ADIM ÖTESİ OLDU



İngilizce “Smile Design” olarak adlandırılan, ülkemizde “Hollywood Smile ya da Hollywood Gülüş Tasarımı” ismiyle de bilinen gülüş tasarımı sürecinde pek çok tekniği bir arada kullanarak hastaya doğal bir gülümseme kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Batuhan Memik Işık, estetik ve fonksiyonel diş tedavilerinde 3D teknolojisinin yarattığı avantajları şöyle sıraladı:

“Dijital yazılımlar, hastanın diş yapısı, diş etleri, dudakları ve yüzü arasında ahenk yaratan, güzel bir gülüş tasarlamayı amaçlayan diş hekimlerinin en büyük yardımcısıdır. Biz de 3D modelleme cihazlarımızı kliniğimizde kullanmaya başlayarak, geleneksel yöntemlerden kaynaklanabilecek hataları minimalize eden ‘dijital gülüş tasarımı’ tekniğini tercih ediyoruz. Dijital yaklaşımda, diğer tüm sağlık branşlarında olduğu gibi, çok daha detaylı, hatasız ve hızlı bir sürece geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla tedavi çok daha kişiselleştirilebilmiş bir hale geliyor. Dijital gülüş tasarımında, en doğal ve estetik gülüşe ulaşabilmek için ölçümler 3D tarayıcılarla yapılıyor. Bu ölçümlerden yola çıkarak, gülüş tasarımını destekleyecek implant ve ortodonti tedavileri, protez diş uygulamaları ve diş eti tedavileri birlikte planlanıyor.”



“YENİ TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ”



Cerrahi Grup Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri Başhekimi Batuhan Memik Işık, tüm tedavi süreçlerinde hasta memnuniyetini esas aldıklarını, bu kapsamda memnuniyeti artırmak için globaldeki tüm yenilikleri de uygulamaya başladıklarını şu sözlerle anlattı:

“Diş tedavilerimizden memnun kalan hem yurt içi hem yurt dışından yüzlerce kişi var. Bu başarımızın anahtarı elbette hastanın beklentisini karşılayan, memnuniyet odaklı yaklaşımımız. Öte yandan özellikle implantlarda ömür boyu kullanım garantisi veriyoruz. Bu nedenle hastalarımız implantlarını uzun yıllar kendi dişleri gibi sorunsuz bir şekilde kullanacaklarını biliyorlar. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve yeni teknolojilere yatırım yapmaktan çekinmiyoruz. Çünkü hem diş hekimlerimizin daha konforlu ve donanımlı koşullarda çalışmasını istiyoruz hem de hastalarımızın tedavi sürecinde insan hatasından kaynaklanacak herhangi bir problemle karşılaşmamalarını amaçlıyoruz.”



Batuhan Memik

“TOPLUMSAL FAYDAYI GÖZETEREK HASTALARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEYİ AMAÇLIYORUZ”



Cerrahi Grup Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri olarak başta implant ve estetik diş hekimliği olmak üzere tüm ağız ve diş sağlığı tedavilerinde hizmet verdiklerini söyleyen Cerrahi Grup Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri Batuhan Memik Işık, Avcılar'dan sonra haziran ayından bu yana Kartal'da da hizmet vermeye başladıklarını belirterek sözlerini şu şekilde sonlandırdı:



“Ağız ve diş sağlığı tedavileri konusunda toplumsal faydayı gözeten ve bireylerin yaşam kalitesini yükselten bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Son teknolojik cihaz ve alt yapı donanımına sahip, etik değerlere bağlı ve uluslararası kalite standartlarındaki hizmet anlayışımızı devam ettirerek kurumumuzdan hizmet almayı seçen tüm hastalarımıza nitelikli sağlık çalışanlarımızla ihtiyaç duydukları tüm tedavilerde yüzlerini güldüren sonuçlar sunuyoruz. Bu doğrultuda bilimsel çalışmalarımızı sürdürmenin yanı sıra globaldeki teknolojik gelişmeleri de takip ediyoruz.”