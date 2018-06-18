Dış kulak yolu, kulağın kepçesinden zarına kadar devam eden bölümü ifade ediyor. Burada ortaya çıkan enfeksiyonların çoğunlukla bakteriyel, bazen de mantar enfeksiyonları nedeniyle dış kulak yolunda inflamasyon oluşturduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Melih Çiçek, vücudun buna verdiği yanıtın da dış kulak yolu iltihabı olarak adlandırıldığını söyledi.



Dış kulak yolunda ortaya çıkan rahatsızlıkların temelinde bakteri ve mantar enfeksiyonları olduğundan, yaz aylarının bu hastalık açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan ve “Çünkü bu aylarda birçok kişi denize ve havuza girmektedir. Normal şartlarda kulağın kendi kendini temizleme mekanizması vardır ancak bu mekanizma, zardan başlayarak migrasyon hareketiyle çalışsa da her şeye rağmen bölge enfekte olabilmektedir” diyen Dr. Çiçek, kulak enfeksiyonlarının yaz tatilini kabusa çevirmemesi için alınabilecek önlemlere değindi:



“Bakteriyel enfeksiyon varlığında iç kulak yolunda hafif kaşıntı ve ağrı hissedilmektedir. Birkaç gün içinde kulak kepçesinin tam altına veya giriş bölgesindeki kıkırdağa dokunulduğunda ağrı daha da şiddetlenmektedir. Bir diğer sorun da akıntı olmaktadır. Genellikle dış kulağın iç kısmının nemli kalması, daralması ve enfeksiyona bağlı oluşan ödem ıslaklığa yol açmaktadır. Orta kulak iltihabındaki kadar yoğun olmamakla birlikte işitme kaybı da hissedilmektedir. Mantar enfeksiyonu varlığında ise ağrı biraz daha geri planda kalıyor ancak kaşıntı çok daha yoğun hissedilebilmektedir. Hastanın şikayetlerine ek olarak otoskopla da muayene edilir. Bağışıklık sistemi düşük hastalarda; kulak yolunun dışına, kemiğe, kafa tabanına doğru ilerleme olması halinde ise farklı görüntüleme yöntemleri devreye girmektedir.



AĞRI DİNİYOR, ENFEKSİYON GEÇİYOR



Dış kulak yolu iltihaplarının tedavisi ağırlık olarak topikal yapılmaktadır. Bu sayede hem tedavi gerçekleşmektedir hem de ağrıyı azaltmak mümkün olmaktadır. Enfeksiyon mantara bağlıysa mantar ilaçları, bakteriye bağlıysa topikal antibakteriyel damlalar kullanılmaktadır. Hastanın bağışıklık sisteminin düşük, ağrısının da çok olması halinde bu ilaçlara ek olarak sistemik antibiyotikler devreye girmektedir.



KULAĞINIZI NEMDEN KORUYUN



Bazı kişilerde dış kulak yolu iltihaplarına sık rastlanmaktadır. Dolayısıyla dış kulak yolunun dış kısmının kulak çubuğu ya da havluyla kurulanması önem taşır. Dermatiti olan kişilerde ise bu hastalığa yatkınlık vardır. Bunlara ek olarak hastalığa yol açan farklı risk faktörleri de bulunmaktadır. Örneğin; kişinin dış kulak yolunu tırnak, yabancı bir cisim ve benzeri şekillerde travmatize etmesi riski artırır. Bu rahatsızlıkla mücadele etmek için kulak çubuğu ve havlunun yanı sıra saç kurutma makinasını 20-30 cm uzaktan kulağa tutup, 15-20 saniye kurutmak da dış kulağın nemini almada yeterli olabilmektedir. Kulağın yoğun şekilde tıkalı olması halindeyse tatile çıkmadan önce bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından temizlik yapılması ise enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olmaktadır.”