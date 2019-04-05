Dişleri çapraşık veya seyrek olan, diş eksikliği, diş fazlalığı veya gömülü dişleri bulunan, gülümseme esnasında dişleri çok az veya çok fazla görünen, üst çene ve/veya alt çenesi normalden ileri veya geride olan bireylerin ortodontik tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyen Hospitadent Diş Hastanesi’nden Dr. İlke Elgün, ortodontik tedavilerde çok kısa sürede sonuç alınamayacağını belirterek şunları söyledi:



“Problemin şiddetine, hastanın yaşına ve tedaviye gösterdiği uyuma bağlı olarak tedavi süresi oldukça değişkendir, bu sürenin 6 ay ila 3 yıl arasında olduğu söylenebilir. Özellikle yetişkin hastalar da sabit apareylerle ortodontik tedavi görerek düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşabilir. Problem sadece dişlerle ilgiliyse yani çenelerde iskeletsel bir problem yoksa, dişler diş teli ile her yaşta düzeltilebilir. Ancak, büyüme gelişimin devam ettiği 9-15 yaş arası çocuk hastalarda hem dişler hem de çenelerin düzeltilmesi mümkündür ve yetişkin bireylere göre tedavi daha hızlı sonuçlanır. Bu nedenle ortodontik tedavilere geç kalınmadan başlanması çok önemlidir.”



Ortodontik tedavinin hastaya iyi bir ağız bakımı ile ömür boyu sorunsuz şekilde kullanacağı dişler sunduğunu ve hastayı ileride karşılaşacağı ağız diş sağlığı problemlerinde çok daha yüksek ücret gerektiren tedavilerden kurtaracağını aktaran Elgün, “Bu nedenle ortodonti tedavisi sadece estetik değil, ileride oluşacak problemlerin önüne geçilmesi açısından tıbbi bir zorunluluktur” dedi.