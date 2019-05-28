Londra Üniversitesi Akademisi'nden genetik bilimci Steve Jones (75), güneşe çıkmayan ve zamanının çoğunu evde ekran başında geçiren kişilerin bir kemik hastalığı olan raşitizm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Türkiye'de de sık görülen ve daha çok gelişme çağındaki çocuklarda ortaya çıkan raşitizm, D vitamini ile kalsiyum ve fosfor gibi kemiklerin gelişiminde önemli rol oynayan minerallerin eksikliği sonucu oluşuyor.

Çocuklaırn 10 sene öncesine oranla dışarıda geçirdikleri vaktin 1 satten az olduğunu vurgulayan ünlü genetik bilimci, bunun cep telefonu ve tabletlerden kaynaklandığını belirtti.

Jones'a göre, dünyanın 1950'li yıllarda yendiği raşitizm hastalığı, D vitamini yönünden eksik kalan çocuklarla birlikte yeniden ortaya çıkmaya başlayacak. Jones, güneş ışığının sadece kenik hastalıkları değil obezite, psikolojik rahatsızlıklar ve tansiyon gibi pek çok sağlık sorununun çözümünde etkili bir rol oynadığının altını çizdi.

Raşitizm vakalarının son 10 yılda iki katına çıktığı belirtiliyor.