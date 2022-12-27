Diseksiyon nedir? Aort yırtılması (Diseksiyonu) belirtileri neler?

DİSEKSİYON NEDİR?



Diseksiyon, günlük tıbbi kullanımda dokuların-yapıların, cerrahi olarak izole edilmesi, açığa çıkarılmasıdır, anatomizasyon da denir.

Örneğin ameliyatta sistik kanal disseke edildi demek, sistik kanalın çevre dokulardan ayrılarak çıplaklaştırıldığı anlamına gelir, artık bağlamaya ve kesmeye uygundur. Diseksiyon, dissection (İng), Latince "dissecare" den gelir (parçalara ayırmak için kesmek).

AORT DİSEKSİYONU NEDİR?



Aort damarının yüksek basınca maruz kalmasıyla yırtılması ve duvar katlarının birbirinden ayrılmasına "aort diseksiyonu" adı verilir.

DİSEKSİYON BELİRTİLERİ



Diseksiyonlu hastalarda ani başlayan ve bıçak saplanır tarzda tarif edilen şiddetli göğüs ve sırt ağrısı olur. Beraberinde terleme, soğukluk, bulantı ve kusma gibi şikayetler de olabilir.

Diseksiyon aynı zamanda organ ve ekstremite beslenmesini bozabileceği gibi herhangi bir organdaki fonksiyon bozukluğu veya ağrı şikayeti de (örneğin bacak ağrısı) ilk klinik bulgu olabilir.

Hastanın şikayetlerine göre yapılan değerlendirme ve muayene sonrasında, ekokardiyografi ile aort damarının başlangıç seviyelerindeki diseksiyonu tanınabilir, ancak diseksiyondan şüphelenilen her durumda kesin tanı için acil bilgisayarlı tomografik anjiyografi (BTA) yapılması gerekir.