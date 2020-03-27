Diyabet hastalarına corona virüs uyarısı!

Özellikle yaşlılarda, diyabet, hipertansiyon, akciğer, böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda Kovid-19'un daha ağır ve ölümcül seyrettiğini dile getiren Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna, diyabet hastalarını, sosyal izolasyon kurallarına uymaları konusunda uyardı.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasın sonrasında, diyabet hastalarının mevcut tedavilerini nasıl sürdürebileceklerine ilişkin Tuna, şu tavsiyelerde bulundu:



"Salgın durumunda diyabet hastalarının hastaneye gitmeleri, enfeksiyon kapma riskine neden olacaktır. Bu nedenle, evde kan şekeri takibini düzenli yapmalarını, kan şeker ölçümleri normal aralıkta ya da normale yakınsa ve kendilerini iyi hissediyorlarsa kontrollerini ertelemelerini öneriyoruz. Evde düzenli kan şekeri takibi yapmak yeterli olacaktır. İyi kan şekeri kontrolü, enfeksiyon riskini ve şiddetini azaltmada çok önemlidir."



“GIDA TÜKETİMİNİ AZALTIN, BOL SIVI TÜKETİN”



Tuna, bu dönemi evde geçirdikleri için günlük hareketliliklerinde azalma olan diyabet hastalarına, gıda tüketimini azaltmalarını, kilo almamalarını ve bol sıvı tüketmelerini önererek, diyabet hastalarındaki corona virüs riski ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"Diyabet hastalarının Kovid-19'a yakalanma riski, normal popülasyona benzer ancak bu enfeksiyona yakalandıklarında hastalığı diyabetli olmayanlara göre daha ağır geçirmektedirler. Bu kişilerin hastaneye yatış gereksinimi, yoğun bakım ihtiyacı ve mortaliteleri, diyabetik olmayan bireylerden daha yüksektir. Çin Hastalık Kontrol Merkezinin yayınladığı 44 bin 672 hastalık çalışmada, diyabetik hastalarda ölüm oranı yüzde 7,3 olup, herhangi bir hastalığı olmayanlara göre 7 kattan fazla artış saptanmıştır."



“HER DİYABET HASTASI AYNI RİSKİ TAŞIMIYOR”



Tüm diyabetiklerin aynı riski taşımadığının altını çizen Tuna, şöyle devam etti:



"Özellikle uzun yıllar diyabetik olan, kan şekeri sürekli yüksek seyreden, 65 yaş üzerinde olan, beraberinde akciğer, böbrek ya da kalp yetmezliği bulunan ve sigara içen bireylerde risk daha yüksektir. Bunun dışında Kovid-19 enfeksiyonu, özellikle tip 1 diyabetli hastalarda ketoasidoza yol açabilir. Kan şekeri sürekli olarak 250 mg/dl üzerinde seyrediyorsa idrarda keton bakılması gerekmektedir."



Doç. Dr. Mazhar Müslüm Tuna, vatandaşlara, "Evde kalın sağlıklı kalın" mesajını vererek, Kovid-19 belirtileri göstermeleri durumunda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Danışma Hattı "Alo 184"ü aramaları gerektiğini sözlerine ekledi.



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