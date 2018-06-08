Tip 1 diyabet hastası çocuklar, kan şekerini ölçmek ve zamanında müdahale edebilmek için günde en az 8 kez parmaklarını delmek zorunda kalıyor.



Çıkan kan şekeri değerine göre de vücutlarının çeşitli yerlerinden yine iğne yoluyla insülin alıyorlar.



Ömür boyu sürecek bu hastalık çocukları, Tip 1 Diyabet ve Teknolojileri Derneği çatısı altında buluşturdu..



Dernek, "Sensör gelsin, acım dinsin" adı verilen bir kampanya başlattı.



Sensörün saç kılı şeklinde küçük bir sistemi var. Bu sistem, çocuğun vücuduna takılıyor ve kan şekeri acısız bir şekilde sürekli ölçülüyor.



Sensör sistemi, çocukların, kan şekerini ölçmek için parmaklarını delmek zorunda kalmasının önüne geçiyor.



Kampanya ile sistemin devlet tarafından karşılanması hedefleniyor.



VİDEO: DİYABET RİSKİNİZ NE KADAR?