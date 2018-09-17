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Akşam gazetesinden Özlem Sönmez'in haberine göre baba Ayhan Aymergen ile anne Songül Aymergen, DMD kas hastası çocukları Anıl Aymergen’in Türkiye’de tedavi edilemediğini, hastalığın tek çaresinin ise Hindistan’da yapılan kök hücre nakli olduğunu belirtti.



Hindistan’daki tedavi için 500 bin TL’ye ihtiyaçları olduğunu söyleyen Aymergen ailesi yetkililere, “Ne olur oğlumuzu yaşatın!” diye seslendi.



“OĞLUMUN HAYALLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN BİR UMUT VAR”



Anıl’ın, her geçen gün biraz daha küçülüp, eridiğini ve suskunluğa gömüldüğünü söyleyen Anne Songül Aymergen, “Tüm yaşıtlarından uzaklaşıyor ve eve kapanıp kendi başına kalıyor. Anıl'ın hastalığında son evreye girildi ve biraz daha zaman geçerse önce tekerlekli sandalyeye bağlanıp, daha sonraki süreçte sancılarla yaşamaya başlayacak ve en sonunda hayata veda edecek” dedi.



DMD hastası olan ve Hindistan'a giden çocukların kök hücre nakli tedavisiyle yürümesinin Anıl için umut olduğunu aktaran baba Ayhan Aymergen ise ''DMD ile 4 yaşında tanıştık ve hastalığın ölümcül olduğunu öğrendik. Doktorların bize söylediği, ‘6-12 yaşları arasında tekerlekli sandalyeye mahkum kalacak, 18-22 yaşları arasında ölecek’ şeklindeki sözlerin acısını tarif edemeyiz. Evladının gözlerinin önünde çaresizce erimesinin tarifi olamaz, oğlum yerden kalkamaz, merdiven çıkamaz, hatta düz yolda yürüyemez duruma geldi. Oğlumun, ‘baba ben niye koşamıyorum, zıplayamıyorum’ sorusuna vereceğim cevabı düşünüyorum. Oğlumun hayallerinin gerçekleşmesi için bir umut var ama maddiyat ve çaresizlik bu hayallere engel oluyor, sesimizi duyuramıyor ve acılar içinde oğlumuzun ölmesini izliyoruz” diye konuştu.

