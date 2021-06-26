Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan Delta varyantı açıklaması

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor.

Salgınla mücadele kapsamında hızlandırılan aşılama çalışmaları, bir nebze rahatlama sağlarken diğer yandan Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19 Delta varyantı, endişeleri tazeliyor.

Türkiye genelinde şu ana dek 16 ilde 134 vakada Delta varyantı tespit edildi.

''DELTA VARYANTINI BİTİRECEK OLAN AŞIDIR''

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç Dr. Ümit Savaşçı, Delta varyantını bitirecek olanın aşı olduğunu belirtti.

"AŞI VİRÜSÜN YAYILMASINI KIRACAK TEK NOKTA"

Hindistan ile çok sıkı ilişkimizin olmamasının etkili olduğunu söyleyen Savaşçı, "Koruyuculukları düşse de aşı virüsün insanlara yayılma sürecini kırabilecek tek nokta. Dolayısıyla aşılar yapıldıkça, bizim de günlük 1 milyon üzerinde aşılama programımız devam ettikçe Delta varyantı bizi çok etkilemeyecektir" dedi.

İngiltere varyantı gibi çok fazla yayılma olmayacağını belirten Savaşçı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

''Güney Afrika mutasyonu gibi biraz sınırlı mutasyon boyutunda kalacaktır. Ama bulaşıcılık oranı biraz daha yüksek. 'Delta Plus' mutasyonu daha da bulaşıcı; ama aşılama olduğu sürece bu mutasyonların 4'üncü dalga anlamında bir etkisi olmayacaktır.''

"AŞILAR BU MUTASYONA KARŞI ETKİLİ"

Delta Plus'ın, hem aşıların koruyuculuğundan kaçması hem de daha hızlı bulaşabilmesi anlamında biraz endişe verici olduğunu dile getiren Doç Dr. Savaşçı, ''Bizi karamsarlığa düşürecek boyutta değil. mRNA aşıları şu anda yine bu mutasyona karşı etkili" diye konuştu.