Turşu satıcısı Hüseyin İncesu, "Sivas 'ımız kış memleketidir zaten turşu da antibiyotik olduğu için bağışıklık sistemini son derece desteklemekte. 35-40 çeşit turşumuz var hepsi de bağışıklığa ve soğuk algınlığına iyi gelmekte, o yüzden hiç birini birbirinden ayırt etmiyoruz. Mesela sarımsak turşumuz doğal antibiyotik içermektedir. Alıç turşumuzun sirkesini ve turşusunu yapmaktayız.

Alıç turşusu da kalbi onarır ve damarları açar. Bağışıklık sisteminin yanı sıra cildinizi nemli tutmasıyla da turşu çok yararlıdır. Tüm Sivas halkına 7'den 77'ye ciltleriniz kurumasın, nemli kalsın diye tüketilmesini tavsiye ediyoruz. O yüzden gençler ve orta yaşlıları turşu yemeye davet ediyoruz. Kışın eczanelerden ilaç almak yerine bizim doğal antibiyotik içeren turşularımızdan tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Mesela vitamin kapsülleri yerine turşuları kapsül gibi tüketebilirsiniz. Sivas'ın kış memleketi olmasından dolayı yıllardır yoğun turşu tüketimi olmaktadır. O yüzden bu yılda tüm halkımızı soğuk algınlığını kapmadan turşu yemeye davet ediyoruz" dedi.