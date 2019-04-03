Kanser hastaları için erken ve doğru tedavi önemli...



Tedavide göz ardı edilmemesi gereken en önemli noktalardan birinin de beslenme olduğunu belirten Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş, “Biz hastalarımızın yüzde 20-25’ini ne yazık ki beslenme yetersizlikleri sebebiyle kaybediyoruz. Bu süreçte beslenmelerinin optimum düzeye çıkarılması, tedavinin oluşturduğu yan etkileri en aza indirgemek gerçekten çok önemli. Yaşam kalitesini arttırmak adına kas kitlesini güçlendirmek istiyoruz” diyor.



Doğru beslenme kanser hastalarının zayıflayan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için önem taşıyor. Bu dönemde sebze ağırlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor.



Mucizevi olduğu iddia edilen bitkisel tedavi önerilerinden ise uzak durmanın şart olduğunu vurgulayan Dilşat Baş, “Baharatlar kullanılabilir ama bilmediğimiz, “şifalı" diye bir yerlerden gelmiş otların özellikle tedavi sürecindeki hastalarımız için toksik olabileceğini, karaciğer hasarına neden olabileceğini vurgulamak isterim” uyarısında bulunuyor.



Yaklaşık iki hafta önce meme kanseri tanısı alan ve kemoterapiye başlayan Doktor Serap Arcak da “Her şeyi biliyoruz, yani yenmesi gereken şeyler, yenmemesi gereken şeyler. Çok doğru bilinen yanlışlar var. Mesela doktor, ‘kakule, tarçın böyle karışık, baharat çayı, karışık şeyler içmeyin’ dedi. Doğru ama ben, ‘ne olacak, faydalı şeyler’ diye düşündüm” şeklinde konuşuyor.



“BAZI YİYECEK VE İÇECEKLER KANSER İLAÇLARININ ETKİNLİĞİNİ DEĞİŞTİREBİLİR”



Kanserde tedavi sürecini olumsuz etkileyen besinlere değinen Diyetisyen Baş, “Kemoterapiyle birlikte greyfurt, nar, karadut, böğürtlen, yaban üzümü, karışık bitki çayları ve yıldız meyvesini hastalarımızın tüketmesini istemiyoruz. Çünkü bu yiyecekler ve içecekler ilaçların etkinliğini değiştirebiliyor” diyor.



Uzmanlar, kanser hastalarının tedavi sürecini beslenme ve psikolojik danışmanlıkla desteklemesini öneriyor.



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