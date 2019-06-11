'Varoluşa Tutunmak’ adlı kitabında Dr. Vedat Aydın doğum mücizesinden Sufi felsefesine gözlem ve tecrübeleriyle geliştirdiği ‘Varlık Bağı Kuramı’nı anlatıyor.

Doktor Vedat Aydın yeni kitabında vaka örnekleriyle adım adım sağlıksız bağları sağlıklı bağlarla değiştirmenin yöntemini paylaşıyor.

En umutsuz görünen insan bile iyileşme gücünü içinde barındırır anlayışını savunan Dr. Vedat Aydın ikinci kitabında mutlu ve doyumlu bir yaşamın sırlarını anlatıyor.

Yeni doğmuş bir bebek henüz doğum masasında yatmakta olan annesinin kucağına verildiğinde birden mucizevi bir şekilde susuverir.

Anne karnındayken varoluşa tutunmak için geliştirdiği varlık bağına en yakın biçimdir bu. Annesinin sıcaklığını ve kalp atımlarını hisseder.

Doktor Vedat Aydın kitapta kendini boşlukta hissedenlere örnek çözümler de üretiyor...