Kartal’daki bir sağlık ocağında hasta ile doktor arasında iddiaya göre hakaret nedeni ile tartışma yaşandı.
Nisan ayında yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Görüntülerde doktor ile hasta önce tartışıyor, tam tartışma bitti derken sağlık ocağına bu kez hastanın bir yakını geliyor.
Doktor A.D ile hasta yakını Fatih B. arasındaki tartışma büyüyor ve kavga çıkıyor.
Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Doktor ve hasta yakını birbirlerinden şikayetçi oldu.
VİDEO: KAVGANIN GÖRÜNTÜSÜ
Doktorla hasta yakını arasındaki kavganın görüntüleri kamerada
NTV HaberSağlık
Nisan ayında İstanbul Kartal'da bir sağlık ocağında doktor ve hasta yakını arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Kartal’daki bir sağlık ocağında hasta ile doktor arasında iddiaya göre hakaret nedeni ile tartışma yaşandı.