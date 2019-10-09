Kartal’daki bir sağlık ocağında hasta ile doktor arasında iddiaya göre hakaret nedeni ile tartışma yaşandı.



Nisan ayında yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Görüntülerde doktor ile hasta önce tartışıyor, tam tartışma bitti derken sağlık ocağına bu kez hastanın bir yakını geliyor.



Doktor A.D ile hasta yakını Fatih B. arasındaki tartışma büyüyor ve kavga çıkıyor.



Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Doktor ve hasta yakını birbirlerinden şikayetçi oldu.



VİDEO: KAVGANIN GÖRÜNTÜSÜ