Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başak Bayram, serum kullanımının kış aylarında yüzde 100 arttığını söyledi.

Ateş yüksekliği, öksürük, burun akıntısı gibi enfeksiyon belirtilerinin serum gerektirmediğini vurgulayan Bayram, Hürriye gazetesinden Mesude Ersan'a şu açıklamaları yaptı:

"Nadir hastada serum kullanmak gerekiyor. Ama pek çok kişi 'iğne yapsalar, damardan verseler tedavi daha etkili olur diye düşünüyor. Bazı hastalara, açık söylemese bile serum beklentisiyle geliyor. Serumları ishal, kusma, ağızdan gıda almama, aşırı kanama ve terleme gibi durumlarda azalan sıvıyı yerine koymak için kullanıyoruz. Kendiliğinden, birkaç gün dinlenerek, bol sıvı alarak bile geçebilecek hastalıklarda serum tedavisinin anlamı yok... Gereksiz yapılan her işlem ekonomiye yük demek."

Ayrıca haberde, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim ğüyesi Doç. Dr. Feridun Çelikmen'in şu değerlendirmesi yer aldı: "Her tarafım kırılıyor diye serum talep ediliyor. Gereksiz takılan her serum acil servis yatağının 3-4 saat meşgul edilmesi demek. Gerçek acil hastalarına yatak bulamıyoruz..."