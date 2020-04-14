Dokuz Eylül Üniversitesi corona tedavisi için plazma toplayacak

Yazılı açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, araştırma ve uygulama hastanesinde, Kovid-19 immün plazma tedavisiyle ilgili işleyiş planlarının tamamlandığını belirterek, "Bu hafta, corona virüs enfeksiyonu geçirmiş ve taburcu olmuş hastalarımızdan plazma toplama işlemini başlatacağız" ifadesini kullandı.

Hastanelerine bugüne kadar Kovid-19 şüphesiyle 2 bin 512 kişinin başvurduğunu vurgulayan Hotar, 53 yoğun bakım yatağının Kovid-19 tedavisi için ayrıldığını, bu sayının salgının gidişatına göre 100'e çıkacak şekilde planladıklarını aktardı.



Ventilatörle ilgili ise herhangi bir sıkıntılarının olmadığını kaydeden Rektör, Bioİzmir Uygulama ve Araştırma Merkezinin halen 5 bin Kovid-19 sürüntü testi yapma kabiliyetine sahip olduğunu, bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.



VİDEO: TÜRK DOKTORLARDAN CORONA VİRÜSE KARŞI PLAZMA TEDAVİSİ

