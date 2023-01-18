Domatesin faydaları nelerdir? Domates hangi hastalığa iyi gelir?

Patlıcangiller ailesinin en faydalı üyesi olan domates içerisinde demir, potasyum, kalsiyum, fosfor mineralleri ve A,B,C vitaminlerini bulunduran oldukça faydalı bir besindir.

DOMATESİN FAYDALARI NELERDİR?

-C vitamini yönünden zengin olan domates bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve grip benzeri virütik hastalıklara karşı korur.



-Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı giderir.

-Kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan domates aynı zamanda felç riskini de en az indirger.

-Kolesterolü düşürür, yağ asitlerini dengeler.

-Safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine destek olur.

-Domateste bulunan likopen kolesterolü düşürür, akciğer, rahim, prostat, serviks, göğüs kanserlerine karşı koruyucu özelliği vardır.

-Damar sertliğine iyi gelir.

-Domates, yağ yakımını yüzde 30 arttıran aminoasitlerin salgılanmasını tetikler.

-Kalorisi oldukça düşük olduğundan diyet yapanların vazgeçilmezidir.

-Cilde tazelik kazandırır.

-Kalori kontrolü yaparken vücudun mineral ve vitamin eksikliğini giderir.

-Likopen içeriğinden faydalanmak için kabuğunu soymadan tüketilmesi önerilir.

