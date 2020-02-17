Dört Afrika ülkesinden ebola aşısı kararı

Dünya Sağlık Örgütü, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Burundi ve Zambiya'nın ebola virüsüne karşı geliştirilen aşının ülkelerinde kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.

ebola.jpg

İlişkili Haberler

Ebola aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

Ebola aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

DSÖ güvenlik nedeniyle KDC'deki 49 Ebola çalışanını tahliye etti

DSÖ güvenlik nedeniyle KDC'deki 49 Ebola çalışanını tahliye etti

Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum sürecek

Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum sürecek

Afrika ülkelerinden Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Burundi ve Zambiya binlerce insanın ölümüne neden olan ebola virüsüne karşı geliştirilen aşının ülkelerinde kullanılmasına izin verdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, dört Afrika ülkesi tarafından alınan karar, ebolayla mücadelede "kilometre taşı" olarak değerlendirildi.

ABD'li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen ve "Ervebo" adını taşıyan ebola aşısından yüzde 97,5 olumlu sonuç alındığı kaydedildi.

DSÖ tarafından bugüne dek yapılan en hızlı ön yeterlilik sürecinden geçen ve dünyanın ilk tanınan aşısı olan Ervebo'nun, lisanslı olarak bu yılın ortalarında piyasada olması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği KDC'de uzun süredir deneniyordu.

Can almayı sürdüren virüs aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...