Dört yıl boyunca kabusu yaşadı: "Gece gündüz günlerce hıçkırdım"

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hanifi Özdemir, yaklaşık dört yıl süren hıçkırık nöbetlerinden Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde uygulanan tedaviyle bir haftada kurtuldu.

Yaklaşık bir yıl boyunca aralıklarla 4-5 gün süren ve kısa süreli kesintilerin ardından yeniden başlayan hıçkırık nöbetleri geçiren 65 yaşındaki Özdemir'in şikayetleri zamanla arttı.

YEMEK YİYEMEDİ, KONUŞAMADI

Hıçkırık atakları geldiğinde uyuyamayan, yemek yiyemeyen ve konuşmakta zorlanan Özdemir, Ankara'da hastaneye başvurdu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından tedavi altına alınan Özdemir'in, bir haftada hıçkırık nöbetleri sona erdi.

“4-5 GÜN BOYUNCA HİÇ KESİLMİYORDU”

Yaşadığı süreci anlatan Özdemir, dört yıl önce hıçkırık nöbetlerinin aniden başladığını ve sık aralıklarla tekrarladığını söyledi.

Tedavisinin ardından hıçkırık nöbetlerinin sona ermesiyle taburcu edilen Özdemir, şunları anlattı:

"- Hıçkırığın ne zaman geleceğini bilemiyordum, aniden gelebiliyordu. Hıçkırık gelince 4-5 gün boyunca hiç kesilmiyordu, gece gündüz sürüyordu, bu durum vücudumu zedeliyordu, yemek yiyemiyor ve uyuyamıyordum.

- Düzenim bozulmuştu, hıçkırığım 1-2 gün kesiliyor yeniden geliyordu çok perişan oluyordum. Hıçkırığım geçtiği için çok mutluyum. Bayram için heyecanla memleketime gidiyorum. Sanki ikinci kez bayram yaşıyorum. Rahatsızlığım bitti, çok iyiyim. Herkese Allah böyle mutluluk versin."

ŞİKAYETİ TAMAMEN ORTADAN KALKTI

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Rana Tuna Doğrul da dört yıldır aralıklarla devam eden hıçkırık şikayetinin Özdemir'in günlük yaşamını etkileyecek düzeye ulaştığını söyledi.

Hastanın daha önce farklı merkezlerde yapılan tetkiklerine rağmen şikayetlerinin sürdüğünü ifade eden Doğrul, devam eden şikayetler üzerine hastanın kliniklerinde yeniden değerlendirildiğini kaydetti.

Doğrul, yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda hastaya uygun tedavi başlandığını belirterek, "Tedaviyle birlikte yaklaşık 4-5 gündür hastamızda hıçkırık görülmüyor. Uzun süredir devam eden dirençli hıçkırık şikayeti tamamen ortadan kalktı." dedi.