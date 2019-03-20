Dr. Ümit Aktaş’ın “kendimi çok iyi hissediyorum demeniz için…” dediği “Mutluluk Kürleri 2” kitabının imza günü, 23 Mart Cumartesi günü saat 16:00’da Beşiktaş Çarşı’da yer alan Kırmızı Kedi Kitabevi’nde gerçekleşecek.



Mutluluk Kürleri 2, modern yaşamla birlikte maruz kalınan ağır metal zehirlenmesinden, çalışan nüfusta yaygın olarak görülen fibromiyalji hastalığına kadar birçok sorun için öneriler sunuyor. Mutfaklarda olması gereken 10 süper besin, 7 şifalı bitki, baharat yolu başlığında 9 baharat, içerikleri ve sundukları faydalar kitapta yer alıyor. “Sağlıklı çocuklar yetiştirmenin 8 altın kuralı” ve “Ekmeksiz hayatta kalma kılavuzu” ise kitabın üstlendiği misyon ile içeriğinde yer alan alt başlıklardan sadece bir kaçı.



Aktaş, çok daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam isteyen herkesi 23 Mart’ta Kırmızı Kedi Kitabevi imza gününe bekliyor.