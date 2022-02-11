DSÖ, bir eklem iltihabı ilacını daha Covid-19 tedavisi için ön yeterlilikten geçirdi

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar ağır Covid-19 hastalarına damardan verilen Tocilizumab'ın ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğü bilgisi paylaşıldı.



Bu kapsamda Tocilizumab ile Covid-19 tedavisinin, DSÖ'nün ön yeterliliğinden geçen 7'nci tedavi yöntemi olduğu kaydedildi.



İlacın şimdilik sadece ağır ve kritik hastalara tavsiye edileceği ve standart Covid-19 tedavi ekipmanları bulunan klinik ortamlarda, sağlık çalışanlarının nezaretinde uygulanacağı bildirildi.



Tocilizumab'ın tek dozunun 500-600 dolar olduğu, fakat birden fazla üreticinin küresel pazara girmesi durumunda fiyatının düşebileceği belirtildi.



Dünyada 120 civarında ülkede eklem iltihabı tedavisinde kullanılan Tocilizumab, bir süredir bazı ülkelerde Covid-19 tedavisi için ağır hastalar üzerinde deneniyordu.



Dünya Sağlık Örgütü en son 14 Ocak'ta eklem iltihabı ilaçları Baricitinib ile Interleukin-6'nın Covid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye etmişti.