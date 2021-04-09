DSÖ Çin aşılarının görüşüleceği tarihi açıkladı

Daha önce Nisan ayının sonunda görüşüleceği bildirilen Çin'in Sinopharm ve Sinovac tarafından yapılan COVID-19 aşıları ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü aşı düzenleme direktörü Rogerio Gaspar tarafından yapılan açıklamada, Sinopharm ve Sinovac Covid-19 aşılarıyla ilgili görüşmenin 26 Nisan’da gerçekleşeceği ve görüşme sonrasında aşılarla ilgili en az bir karar alınacağı belirtildi.

Çin aşılarının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum kullanım listesi için incelemenin son aşamasında olduğunun altı çizilen açıklamada, 3 Mayıs haftasında da ikinci bir toplantı yapılabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli aşı üreticileri Sinovac ve Sinopharm'ın Covid-19 aşıları ile ilgili gereken verileri kendilerine sunduğunu açıklamıştı.

‘GÜVENLİ VE ETKİLİ’

Aşıların Dünya Sağlık Örgütü’nün gerektirdiği kurallara uygun etkinlik seviyeleri olduğu belirtilirken klinik araştırma verilerinin aşıları ‘güvenli ve etkili” gösterdiği bildirilmişti.

Aşılar ile ilgili daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirten DSÖ’de konuyla ilgili açıklamada bulunan Stratejik Uzmanlar Grubu (SAGE) direktörü Alejandro Cravioto, Çinli şirketler tarafından geliştirilen aşılardan gelen ara verilerin ilk değerlendirmeler sonucunda etkili olduğunu, bunun da corona virüs aşılarının dünyanın her bölgesinde yaygınlaştırılması için umut verici olduğunu söylemişti.